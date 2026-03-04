El Internal Revenue Service (IRS) anunció el inicio de la temporada de impuestos en enero y desde entonces, miles de contribuyentes ya presentaron sus declaraciones motivados por los reembolsos anuales que cobrarán. A su vez, el organismo anunció una fecha límite para realizar este trámite, y quienes no lo hagan en la ventana de tiempo vigente pueden ser sancionados económicamente con multas que se calculan según los impuestos de cada contribuyente. El IRS determinó que la fecha límite para presentar la declaración de impuestos es el 15 de abril de 2026 y quienes no lleguen a realizar el trámite en el tiempo establecido serán multados, a menos de que soliciten una prórroga. La prorroga permite extender el tiempo hasta el 15 de octubre sin recibir multas para poder presentar tu declaración de impuestos. Adicionalmente, el organismo también recomienda pagar todas las deudas antes de abril. Existen tres formas de obtener una extensión de tiempo hasta octubre. En primer lugar, se debe pagar lo que se adeuda de forma digital y marcar la casilla que indique que el pago es parte de las solicitud de la prorroga. También se puede usar la herramienta Free File del IRS, para solicitar de forma electrónica una extensión automática para la presentación de impuestos. Por último, también se puede recurrir a una solicitud por correo presentando el Formulario 4868 (Solicitud de Prorroga Automática para la Presentación de la Declaración de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de EEUU. Por otro lado, se aclara que si se encuentra fuera de los Estados Unidos se le asignan hasta 2 meses de extensión para presentar la declaración. También se toma en consideración si el contribuyente fue alcanzado por algún desastre natural. El IRS multa a los contribuyentes que no presentan su declaración de impuestos con el 5% del impuesto adeudado por cada mes que se haya retrasado. El máximo acumulado puede ser de 25%. La multa mínima por un retraso mayor a 60 días es de USD525 o el 100% del monto que se adeude, según lo que sea menor.