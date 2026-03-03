Los beneficiarios de la Social Security Administration (SSA) ya están esperando el pago de sus prestaciones y el organismo ya dio a conocer el calendario correspondiente al tercer mes del 2026. El calendario de la SSA se ordena según el día en el que nació cada beneficiario. Por otro lado, los montos de cada prestación ya fueron confirmados para marzo y estos son los valores que cobrarían jubilados, titulares del Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI) entre otros programas que administra el organismo. Aquellas personas titulares de jubilaciones, SSDI o pensión por sobreviviente que se hayan inscripto a cualquiera de estos programas antes de mayo de 1997 podrían recibir su pago el martes 3 de marzo. Se incluye a cualquiera que combine estos beneficios con el Ingreso de Seguridad Complementario (SSI). Por otro lado, la mayoría de los beneficiarios reciben sus prestaciones en las siguientes fechas, según el cronograma oficial de pagos de la SSA: Los montos promedio confirmados para marzo 2026 de las principales prestaciones de la SSA son: Por otro lado, beneficios como el SSI promedian aproximadamente $737.00 por persona. La SSA ya casi no utiliza cheques de papel para realizar los pagos, ya que promueve el uso otros canales digitales como el depósito directo o la tarjeta Direct Express.