El pasaporte de Estados Unidos es un documento fundamental y obligatorio para poder ingresar o salir del país. El Gobierno establece reglas estrictas sobre su validez, impactando directamente en ciudadanos y extranjeros al momento de cruzar fronteras. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, existen límites claros sobre los pasaportes vencidos y aquellos emitidos hace muchos años, lo que puede impedir viajar si no se cumplen ciertos requisitos. El pasaporte estadounidense tiene una vigencia de 10 años en adultos, y una vez que se supera ese plazo, el documento queda vencido y pierde validez para viajar. De esta forma, ninguna persona puede ingresar ni salir del país con un pasaporte expirado, ya que deja de ser un documento válido de identificación internacional. Además, muchas aerolíneas y países exigen que el pasaporte tenga meses de vigencia restante, lo que refuerza estas restricciones. Uno de los puntos más importantes de la normativa es que solo pueden renovarse los pasaportes emitidos dentro de los últimos 15 años. Esto implica que los documentos más antiguos quedan automáticamente fuera del sistema de renovación. En esos casos, la persona no puede hacer un trámite simplificado y debe iniciar un proceso completamente nuevo, como si solicitara el pasaporte por primera vez. En la práctica, esto afecta directamente a quienes tienen pasaportes muy antiguos, ya que no podrán utilizarlos ni actualizarlos sin realizar un nuevo trámite presencial. De acuerdo con las normativas del Departamento de Estado, solo pueden hacerlo quienes cumplen con todos estos requisitos: En cambio, deberán solicitar un pasaporte nuevo quienes tengan documentos emitidos hace más de 15 años, vencidos fuera de ese plazo o que no cumplan con estas condiciones. El proceso de renovación requiere presentar una serie de documentos esenciales definidos por el gobierno federal: