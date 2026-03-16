El 31 de marzo se celebra un día conmemorativo en 10 estados del país y habrá cierre de oficinas estatales, bancos e incluso escuelas para rendir honor a César Chávez. La fecha busca reconocer su legado como líder sindical y defensor de los derechos de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos, por lo que distintas instituciones públicas organizan actos y actividades comunitarias en su memoria. La jornada tiene un enfoque comunitario, ya que rinde homenaje a un activista de los derechos civiles. Por ello, líderes de distintas comunidades suelen dar discursos sobre los derechos de los trabajadores ya conquistados y los que aún faltan por lograr. El Cesar Chavez Day se celebra en 10 estados de Estados Unidos, aunque el nivel de reconocimiento y los cierres varían según la jurisdicción: César Chávez fue un líder sindical y activista de los derechos civiles en Estados Unidos, reconocido por defender a los trabajadores agrícolas, uno de los sectores más vulnerables del país. Nació el 31 de marzo de 1927 en Yuma, Arizona, y desde joven trabajó en el campo junto a su familia, experiencia que le permitió conocer de primera mano las duras condiciones laborales de los campesinos migrantes. En 1962 fundó, junto a la activista Dolores Huerta, la National Farm Workers Association, que luego se convertiría en el sindicato United Farm Workers (UFW). A través de huelgas, marchas y boicots impulsó mejoras en salarios, seguridad laboral y derechos sindicales para miles de trabajadores del campo. El Cesar Chavez Day se celebra cada 31 de marzo, coincidiendo con su cumpleaños, para reconocer su legado en la defensa de los derechos laborales y civiles en Estados Unidos.