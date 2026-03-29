Este martes 31 de marzo se celebra el César Chávez Day, un feriado estatal que otorga un día de descanso oficial en California y que recuerda a una de las figuras más influyentes en la lucha por los derechos laborales. Aunque no se trata de un feriado federal, la jornada tiene un fuerte impacto en el estado más poblado del país, donde oficinas públicas, escuelas y organismos estatales suelen permanecer cerrados. El César Chávez Day conmemora el nacimiento de César Chávez, líder sindical y activista que dedicó su vida a mejorar las condiciones de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos. Chávez fue cofundador de la United Farm Workers, un sindicato que marcó un antes y un después en la defensa de derechos básicos como salarios dignos, condiciones laborales seguras y acceso a beneficios. Su legado llevó a que el estado de California estableciera esta fecha como feriado oficial, convirtiéndola en una jornada de memoria, reflexión y también de descanso. En California, el alcance del César Chávez Day incluye principalmente a: En el sector privado, la adhesión depende de cada empresa, por lo que no todos los trabajadores tienen el día libre garantizado. Además, otros estados de EE.UU. reconocen la fecha de manera parcial o simbólica, aunque no con el mismo nivel de obligatoriedad que California. Más allá del día libre, el César Chávez Day se convirtió en una fecha de gran relevancia social. Durante la jornada se realizan: El objetivo es mantener vigente el mensaje de César Chávez, centrado en la justicia social, la organización sindical y la igualdad de oportunidades.