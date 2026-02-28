La renovación digital del pasaporte en Estados Unidos no está disponible para todos. De manera oficial, el Departamento de Estado estableció filtros automáticos que impiden completar el trámite online a quienes no cumplan con criterios específicos de elegibilidad. Aunque el sistema continúa operativo, la plataforma bloquea la solicitud si detecta que el solicitante no encaja dentro del perfil habilitado. Para miles de personas que buscan una gestión rápida desde casa, esto implica tener que recurrir a canales tradicionales sin previo aviso. El trámite digital está reservado para un grupo acotado de ciudadanos. Quedan excluidos quienes no cumplan simultáneamente con las condiciones exigidas por la normativa vigente. Cuando alguna de estas situaciones aplica, el propio sistema redirige al usuario y no permite finalizar la renovación en línea. En la mayoría de los casos, la alternativa es enviar la solicitud por correo utilizando el formulario correspondiente, junto con el pasaporte anterior y una fotografía reciente que cumpla con las especificaciones oficiales. Si existe urgencia comprobada, el documento fue extraviado o su emisión supera ampliamente el plazo admitido, será necesario gestionar una cita presencial en una agencia de pasaportes. Antes de iniciar cualquier proceso, el portal oficial travel.state.gov permite verificar la elegibilidad y confirmar cuál es el canal adecuado en cada situación.