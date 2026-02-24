La Corte Suprema podría prohibir el pasaporte americano a todos los hijos de inmigrantes, aunque hayan nacido en el país, si decide limitar la ciudadanía por nacimiento. El caso, impulsado por el presidente Donald Trump, reabre el debate sobre quién tiene derecho automático a ser ciudadano bajo la Enmienda 14 de la Constitución. La administración sostiene que no todos los nacidos en Estados Unidos deben recibir ciudadanía, especialmente hijos de inmigrantes indocumentados o con visas temporales. La Corte fijó audiencia para el 1 de abril y su decisión podría impactar a miles de familias hispanas. La Enmienda 14, adoptada en 1868, establece que toda persona nacida en el país y sujeta a su jurisdicción es ciudadana. Durante más de un siglo, esa norma se aplicó a casi todos, salvo hijos de diplomáticos extranjeros. En United States v. Wong Kim Ark (1898), la Corte Suprema de Justicia confirmó la ciudadanía de un hombre nacido en California de padres chinos. Si ahora cambia ese criterio, podrían verse afectados: Tribunales inferiores bloquearon la medida, pero el Gobierno apeló ante la Corte Suprema. Argumenta que la interpretación actual otorga ciudadanía a personas que no califican. Si el fallo respalda esa postura, el alcance será clave. Podrían surgir: Hasta que haya sentencia, la ciudadanía por nacimiento sigue vigente. La decisión final definirá si el pasaporte americano puede restringirse incluso a quienes nacieron en el país.