El Departamento de Estado indica a todos los ciudadanos con pasaportes estadounidenses perdidos o robados cuáles son los pasos protocolares que deben seguirse en estas situaciones para protegerse contra cualquier robo de identidad. En ese sentido, en estos casos también se explica cómo debe realizarse el trámite para volver a gestionar este documento, esencial al momento de realizar viajes internacionales, dado que ya no será elegible para la renovación. Las autoridades indican que, cuando un pasaporte se pierde es fundamental realizar la denuncia cuanto antes por cuestiones de seguridad. Una vez este trámite se haya efectuado, el documento será cancelado inmediatamente y perderá toda su validez para viajes internacionales, incluso si posteriormente se lo encuentra. Como los pasaportes perdidos o robados no califican para la renovación, quienes necesiten actualizarlo tendrán que hacerlo en persona, completando los siguientes trámites