En Estados Unidos, cada estado establece sus propias regulaciones al momento de registrar el nombre y apellido de un bebé recién nacido. En el caso de Indiana, los hijos pueden ser anotados tanto con el apellido paterno como con el materno. Sin embargo, cuando no se presente un documento esencial, el protocolo establece que el niño se inscriba automáticamente con el apellido de su madre. Según lo indica la ley estatal, los hijos pueden anotarse tanto con el apellido del padre como con el de la madre únicamente si la paternidad se estableció legalmente y se cuenta con un documento que pueda atestiguarlo. Cuando este trámite no se haya realizado de manera legal, el padre no se registrará en el acta de nacimiento y tampoco podrá heredar su apellido a su hijo. La paternidad de un niño puede establecerse a través de dos caminos: mediante matrimonio o realizando una declaración jurada de paternidad. En el primer caso, se presume que cuando los padres están casados, el esposo de la madre del bebé es legalmente el padre del niño. Esta regla también aplica cuando el matrimonio se divorció dentro de los 300 días previos al nacimiento del hijo. En el segundo caso, el trámite puede realizarse de las siguientes maneras “Si usted completa la Declaración Jurada de Paternidad con anterioridad al acta de nacimiento, el niño podría llevar el apellido de su padre y usted se evita el trabajo y el gasto de cambiarlo más adelante”, señalan las autoridades.