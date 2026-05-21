El estado de California promulgó una ley que cambia la forma en que se registran los apellidos y nombres en los documentos oficiales del estado.

Con la firma de la Ley de Precisión de Nombres ( AB 64 ), los certificados de nacimiento, matrimonio y defunción podrán incluir tildes, acentos, eñes y otros signos diacríticos que habían sido prohibidos desde 1986. El gobernador Gavin Newsom firmó la norma el 13 de octubre de 2025.

La medida pone fin a una política de casi cuatro décadas que impedía reflejar con exactitud los nombres de millones de familias hispanas en sus actas de registro civil.

La restricción original fue implementada por el Departamento de Salud de California en 1986, tras la declaración del inglés como idioma oficial del estado. La ley fue impulsada por la asambleísta Blanca Pacheco (D-Downey), quien presentó versiones anteriores sin éxito en 2023 y 2024.

¿Qué cambia con la nueva ley de registro de apellidos en California?

La AB 64 modifica el modo en que el estado anota los nombres en los registros vitales. Desde su implementación, las oficinas de registro civil deberán aceptar y consignar caracteres como á, é, í, ó, ú, ñ y otros signos propios de idiomas distintos al inglés. El cambio aplica a certificados de nacimiento, actas de matrimonio y actas de defunción.

El proceso se implementa en dos fases . La primera ya tiene fecha concreta: a partir del 1° de julio de 2026, el Departamento de Salud de California comenzará a aceptar solicitudes de enmienda para corregir registros existentes que omiten diacríticos.

Para los nuevos registros, la obligatoriedad entra en vigor no antes de dos años después de que la Legislatura estatal apruebe el financiamiento correspondiente. Esto significa que la ley no entrará en vigencia antes de 2027.

La AB 64 modifica el modo en que el estado anota los nombres en los registros vitales. Magnific

¿Cómo afecta esta ley a las familias hispanas en California?

El impacto es directo para las comunidades hispanohablantes, que durante décadas debieron omitir tildes y eñes al inscribir a sus hijos. Con la nueva norma, apellidos como Núñez o García podrán quedar asentados correctamente en el acta desde el primer registro. Quienes ya tienen documentos emitidos sin diacríticos podrán solicitar la corrección a partir de julio de 2026.

California se suma así a estados como Texas, Illinois, Hawái, Oregon y Maryland, que ya contemplan estos caracteres en sus registros oficiales. La asambleísta Pacheco destacó que registrar los nombres con exactitud tiene implicancias que van más allá de lo administrativo: representa el reconocimiento formal de la identidad cultural de los residentes del estado más poblado y diverso del país.