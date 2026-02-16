El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York lanzó un importante anuncio mediante su sitio web oficial que afecta a todos los residentes que planeaban realizar trámites vehiculares o de identificación durante los próximos días. En estos casos, se deberá considerar que desde el pasado viernes 13 de febrero hasta el próximo miércoles 18 de este mismo mes tanto oficinas como servicios en línea del DMV cesaron su atención al público de forma generalizada. Según lo explicaron las autoridades, esta interrupción en el servicio rutinario se da en respuesta a una actualización generalizada de los sistemas que las oficinas utilizan para su funcionamiento. Por este motivo, aquellas gestiones relacionadas con automóviles, identificaciones personales, registros, licencias, etc. quedarán inactivas hasta el 18 de febrero, aunque al momento no se ha especificado un horario de apertura. En su página web, el DMV cuenta con una sección que detalla específicamente las oficinas o servicios que cesan su operación, funcionan de forma atípica y también las reprogramaciones que puedan realizarse para los diferentes exámenes. Quienes deseen consultarla podrán hacerlo clicando aquí.