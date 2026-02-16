Una tormenta negra durante el feriado mantiene en alerta a distintas regiones del país, luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informara sobre la llegada de un sistema con lluvias severas, tormentas intensas y riesgo de inundaciones repentinas. El fenómeno podría afectar planes de viaje y actividades al aire libre en pleno fin de semana largo. El escenario incluye precipitaciones abundantes, acumulados significativos de lluvia y condiciones críticas del clima. Los especialistas advierten que la combinación de humedad intensa y un frente activo podría generar eventos meteorológicos peligrosos en cuestión de horas. El organismo meteorológico detalló que el sistema traerá lluvias excesivas y tormentas fuertes, con potencial de provocar inundaciones repentinas en zonas urbanas y rurales. Las áreas donde el suelo ya se encuentra saturado son las más vulnerables ante este nuevo episodio de clima extremo. El Centro de Predicción Meteorológica, dependiente del NWS, también indicó en su discusión oficial que el patrón atmosférico favorece la formación de bandas persistentes de lluvias intensas, elevando el riesgo de acumulados elevados en cortos períodos de tiempo. Esto podría derivar en anegamientos, desbordes de ríos y complicaciones en rutas. Los meteorólogos señalaron que las condiciones críticas del clima no solo incluyen lluvias severas, sino también fuertes vientos, tormentas eléctricas y cambios bruscos de temperatura. Este combo incrementa el nivel de peligrosidad del evento y obliga a reforzar las precauciones durante el feriado. Además, el informe oficial remarca la posibilidad de lluvias excesivas con impacto significativo, especialmente en regiones donde el frente avance lentamente. La persistencia del sistema puede extender el período de inestabilidad, aumentando el riesgo de emergencias climáticas. Las autoridades recomiendan seguir los avisos oficiales y mantenerse informados ante posibles actualizaciones de alerta meteorológica. En este contexto de tormenta negra, lluvias severas y condiciones críticas, se aconseja evitar zonas inundables, extremar cuidados en la conducción y revisar los reportes oficiales antes de viajar. El fenómeno podría intensificarse y afectar de manera directa el desarrollo del fin de semana largo en distintas regiones.