En Nueva Jersey las regulaciones estatales establecen claramente cuáles son las reglas que tanto autoridades como padres de un recién nacido deben seguir al momento de anotarlo en sus certificados oficiales.

Si bien se establece claramente que la designación del nombre y apellido de cada bebé es derecho de sus padres o tutores legales, las autoridades especifican que aquellos que presenten ciertas combinaciones de letras se considerarán inaceptables, independientemente de si ambos padres están de acuerdo.

Los padres no podrán anotar a sus hijos al nacer con ningún apellido que contenga estas letras

De acuerdo con lo especificado por el Código Administrativo de Nueva Jersey § 8:2-1.4 - “Designación del nombre del niño”, el Registrador Estatal puede rechazar cualquier nombre u apellido escrito con una combinación de letras que se considere ilegible.

Cuando esto sucede, las autoridades tienen la potestad de anotar al menor en su certificado de nacimiento con el apellido de su padre y su madre, ordenados según el alfabeto y separados con un guion.

Ningún bebé podrá ser anotado con un nombre o apellido considerado ilegible. Fuente: archivo.

Otros nombres y apellidos que pueden considerarse inelegibles

Según lo estipula la regulación, también pueden ser inelegibles aquellos que contengan

  • Obscenidades
  • Números
  • Símbolos
Información esencial que todos los padres deben conocer al hacer este trámite

Los padres o el tutor del bebé deben realizar el trámite de registro dentro de los cinco días posteriores al nacimiento, de lo contrario, el bebé será automáticamente anotado con sus apellidos parentales ordenados alfabéticamente y separados por un guion.

“El nombre elegido se imprimirá en la parte trasera del registro de nacimiento y el registro de nacimiento será firmado por uno o ambos padres. El funcionario del hospital que presencie la firma también deberá firmar el acta”, se indica.