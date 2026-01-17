El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene la responsabilidad de supervisar todos los movimientos financieros de los contribuyentes en Estados Unidos. La agencia ha señalado que el cumplimiento fiscal no es opcional y que el incumplimiento puede resultar en embargos, retenciones y otras medidas de cobro forzoso.

Es fundamental que los ciudadanos comprendan la importancia de cumplir con sus obligaciones fiscales para evitar sanciones y complicaciones legales. La falta de cumplimiento puede acarrear consecuencias severas que afecten la situación financiera de los contribuyentes.

Estados Unidos confisca bienes y congela cuentas bancarias de quienes no aprueben esta evaluación

IRS ha confirmado que comenzará embargos y otras medidas de cobro forzoso para todos los contribuyentes que no presenten su declaración de impuestos dentro del plazo establecido o mantengan deudas tributarias sin resolver.

Cuando un contribuyente no presenta su declaración o no paga lo que debe, el IRS está autorizado a aplicar diversas herramientas de cobro forzoso, entre ellas:

Embargo de salarios , reteniendo directamente parte del sueldo del contribuyente hasta cubrir la deuda.

Embargos bancarios , que permiten congelar y retirar fondos de cuentas del titular.

Gravámenes federales , que actúan como un reclamo legal sobre propiedades y bienes del deudor.

Retención de reembolsos , aplicando los créditos del contribuyente a sus deudas pendientes.

Acciones legales adicionales, incluyendo cargos por evasión si el incumplimiento es intencional.

Estas medidas pueden implementarse de manera inmediata en situaciones críticas o de reincidencia, incluso sin previo aviso.

Oficial | El Gobierno embarga las cuentas bancarias y bienes de todos los ciudadanos y extranjeros que no superen esta prueba

Estrategias para prevenir el embargo de bienes y cuentas bancarias

El IRS sugiere que se actúe con prontitud antes de que se implementen medidas de cobro. Las opciones disponibles son las siguientes:

Presentar inmediatamente la declaración atrasada , aunque sea fuera de plazo.

Solicitar un plan de pago mensual para regularizar la deuda acumulada.

Pedir una extensión o un alivio temporal , en caso de enfrentar dificultades económicas.

Corregir errores a través de declaraciones enmendadas.

Consultar a un profesional tributario, especialmente en situaciones complejas.

El organismo subrayó que aquellos que se comunican de manera voluntaria tienden a recibir condiciones más favorables en comparación con quienes desatienden las notificaciones.