Una tormenta invernal poderosa está afectando Estados Unidos, provocando nevadas intensas, visibilidad reducida en carreteras y un descenso marcado de las temperaturas en amplias zonas del país.

Según los últimos pronósticos del Weather Prediction Center del Servicio Meteorológico Nacional, se espera que la tormenta continúe impactando diversas regiones, con acumulaciones significativas de nieve y riesgo en las rutas durante los próximos días.

Los conductores y residentes deben prepararse para condiciones de clima severo, con nieve, viento y rutas con visibilidad reducida, especialmente en el Medio Oeste, el noreste y alrededor de los Grandes Lagos, donde las temperaturas estarán muy por debajo de lo normal y se pronostican acumulaciones notables de nieve.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre la llegada de una fuerte tormenta blanca

El pronóstico de nieve y visibilidad reducida indica que áreas alrededor de los Grandes Lagos, como Michigan, Wisconsin, Ohio y partes de Illinois, experimentarán nevadas intensas durante las próximas 72 horas, con posibles acumulaciones que obligarán a extremar precauciones en rutas interestatales y carreteras locales.

En el noreste de Estados Unidos, ciudades como Nueva York, Filadelfia y Boston verán mezcla de nieve y lluvia y acumulaciones de nieve leves a moderadas, pero se destacan condiciones de visibilidad reducida en horas de nevadas más intensas.

Pronostican fuertes nevadas para algunos sectores de Estados Unidos. Fuente: Archivo.

Las acumulaciones de nieve más significativas están previstas al norte y al oeste de Washington D.C. hasta Maine, con zonas rurales recibiendo entre 5 y 10 centímetros o más.

Estos serán los estados más afectados

Expertos del NWS han emitido alertas de tormenta de nieve en varios estados, incluyendo Nueva York, Pensilvania, Ohio, Michigan y Wisconsin, donde las condiciones de visibilidad en rutas se verán severamente reducidas, aumentando el riesgo de accidentes.

Regiones interiores, lejos de la costa, como el norte del estado de Nueva York y el oeste de Massachusetts, podrían recibir acumulaciones de nieve más altas, mientras que las grandes ciudades del noreste verán mezclas que limitan el impacto general de la nieve aunque no eliminan el riesgo en las autopistas y rutas principales.

Las autoridades instan a los conductores a reducir la velocidad, planificar rutas alternativas y evitar desplazamientos innecesarios durante los períodos de nevadas más fuertes, cuando la visibilidad en carreteras puede caer drásticamente.