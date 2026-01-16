En Nueva Jersey las regulaciones estatales establecen claramente los pasos que deben seguir las autoridades al momento de anotar el nombre y apellido de un hijo en su certificado de nacimiento.

Aunque el Código Administrativo de Nueva Jersey señala claramente que el nombrar un bebe es un derecho de sus padres y, para que esto pueda concretarse es necesario cumplir con las reglas de anotación y los períodos que establece la ley.

Los padres no podrán anotar a sus hijos como desean si no hacen el trámite de esta manera

La regulación oficial establece que todos los padres o tutores de recién nacidos deben anotar al bebé dentro de los 5 días posteriores al nacimiento.

En caso de que no se haya realizado el trámite dentro de este plazo o si el Registro Estatal rechazó el apellido elegido por los padres, en lugar de anotarse el deseado, el bebé se registrará con los apellidos de ambos padres, ordenados alfabéticamente y separados por un guion.

El apellido de un bebé debe anotarse dentro de los 5 días posteriores a su nacimiento. Fuente: archivo. Freepik

Nombres y apellidos que los padres no podrán poner

Los padres pueden nombrar a su hijo como lo prefieran, pero las autoridades tienen amparo para rechazar cualquier nombre o apellido que se considere ilegible o que contenga

Obscenidades

Números

Símbolos

Combinación de letras, números y símbolos

El nombre se imprime en la parte trasera del registro de nacimiento y para que consolide validez debe ser firmado por los padres y el funcionario del hospital.



