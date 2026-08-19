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Los Ángeles, Miami, Dallas, Nueva York y Chicago se encuentran entre las ciudades más populares al momento de visitar Estados Unidos.
En ese marco, la visa americana es fundamental cuando el viaje se realiza con fines recreativos, siendo uno de los documentos generalmente obligatorios que las autoridades exigen al momento de habilitar el traslado.
No obstante, ciudadanos de más de 40 países que deseen viajar en agosto y que no hayan tramitado visado cuentan con otra alternativa más rápida e igual de válida para ingresar legalmente y permanecer en el país por hasta 90 días.
Quiénes pueden viajar sin visa americana en su pasaporte y con qué documento
Mediante el Visa Waiver Program (VWP) de Estados Unidos, los ciudadanos de las naciones partícipes podrán tramitar una autorización de ingreso que los habilitará a viajar por hasta 90 días bajo fines turísticos o de negocios no remunerados.
Para trasladarse así, es necesario gestionar una solicitud ESTA a través del Sistema Electrónico de Tramitación de Viaje. De aprobarse, el documento cumplirá el mismo rol que la visa de turismo y mantendrá su vigencia por hasta dos años, en los que pueden realizarse múltiples visitas.
Quiénes pueden viajar con una autorización del VWP
Este permiso está disponible para nacionales elegibles de
- Andorra
- Australia
- Austria
- Bélgica
- Brunéi
- Chile
- Croacia
- República Checa
- Dinamarca
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Alemania
- Grecia
- Hungría
- Islandia
- Irlanda
- Israel
- Italia
- Japón
- Corea del Sur
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Mónaco
- Países Bajos
- Nueva Zelanda
- Noruega
- Polonia
- Portugal
- Catar
- San Marino
- Singapur
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Suecia
- Suiza
- Taiwán
- Reino Unido
Autorización del VWP: cómo tramitarla y cuánto sale
El permiso se gestiona a través del Sistema Electrónico de Tramitación de Viaje y requiere que todos los ciudadanos con intensión de obtenerlo cumplan los siguientes requisitos
- Contar con un pasaporte vigente (electrónico y con validez general de al menos 6 meses a futuro desde el momento del viaje)
- Tener una dirección de correo electrónico válida
- Proporcionar domicilio y número de teléfono
- Pagar la tarifa de solicitud, que cuesta USD 40.27 dólares
Todos los pasos y documentos para realizar el trámite pueden consultarse clicando aquí.