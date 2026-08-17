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El Gobierno de Estados Unidos modificó las condiciones del TPS para ciudadanos de distintos países, entre ellos Honduras, Nicaragua y Venezuela. La medida afecta a quienes utilizaban esta protección para vivir y trabajar legalmente en el país.
El Formulario I-821 es el trámite utilizado para solicitar el TPS, pero presentarlo no garantiza por sí solo la permanencia legal. Por eso, quienes dependen de este beneficio deberán conocer qué cambia y cómo afecta su situación migratoria.
Los ciudadanos de Honduras, Venezuela y Nicaragua ya no pueden permanecer legalmente en Estados Unidos con este Formulario
El TPS es un programa migratorio de Estados Unidos que permite a personas de ciertos países vivir y trabajar legalmente de forma temporal cuando sus países atraviesan situaciones extraordinarias, como conflictos, desastres naturales o crisis humanitarias.
Es importante entender que el TPS no es una residencia permanente ni conduce directamente a la ciudadanía. Es una protección temporal que depende de las decisiones del gobierno de Estados Unidos.
En el caso de Honduras, USCIS ha indicado que el TPS finalizó el 8 de septiembre de 2025, lo que significa que ya no se encuentra vigente para nuevas extensiones bajo esa designación.
Para Nicaragua, el TPS también ha sido cancelado, aunque existen procesos legales y apelaciones que han intentado frenar o revertir esa decisión, por lo que la situación ha estado sujeta a cambios en el tiempo.
En cuanto a Venezuela, su caso es más complejo, ya que ha tenido varias extensiones, cancelaciones y decisiones judiciales que han afectado su continuidad.
¿Qué pasa con quienes presentaron el Formulario I-821?
El formulario es la solicitud utilizada para pedir el Estatus de Protección Temporal. Para que una persona pueda beneficiarse del programa debe pertenecer a un país designado, cumplir con los requisitos de presencia física y residencia continua, además de respetar los períodos de registro correspondientes.
Por eso, quienes hayan presentado un I-821 deben revisar qué decisión recibió su solicitud, cuál es la designación aplicable a su país y si existe actualmente alguna orden judicial que modifique la situación.
¿Qué ocurre cuando termina el TPS?
Cuando finaliza la protección y no existe una extensión, una orden judicial vigente u otro fundamento migratorio que permita permanecer legalmente, la persona puede quedar expuesta a procedimientos de deportación.
Tras la finalización del TPS para varios países, los beneficiarios que pierden esa protección pueden volver a encontrarse en una situación migratoria irregular y quedar sujetos a una eventual deportación.
Esto no significa que todas las personas afectadas sean deportadas automáticamente. Cada caso depende de la situación migratoria individual, de la existencia de otros trámites o protecciones y de las decisiones de las autoridades competentes.
¿Qué deben hacer los ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Venezuela?
Las personas afectadas deberían revisar su situación migratoria antes de asumir que un I-821 pendiente o presentado mantiene vigente su protección.
Entre los principales puntos que deben verificar se encuentran:
- Estado actual del TPS correspondiente a su nacionalidad.
- Situación de cualquier Formulario I-821 presentado.
- Vigencia de su autorización de empleo, cuando corresponda.
- Existencia de otra solicitud migratoria pendiente.
- Posibles órdenes judiciales que modifiquen la terminación del TPS.
- Otras vías legales disponibles para permanecer en Estados Unidos.
USCIS mantiene información específica por país y actualiza las condiciones del programa según las decisiones administrativas y judiciales vigentes.