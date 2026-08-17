El Gobierno de Estados Unidos modificó las condiciones del TPS para ciudadanos de distintos países, entre ellos Honduras, Nicaragua y Venezuela. La medida afecta a quienes utilizaban esta protección para vivir y trabajar legalmente en el país.

El Formulario I-821 es el trámite utilizado para solicitar el TPS, pero presentarlo no garantiza por sí solo la permanencia legal. Por eso, quienes dependen de este beneficio deberán conocer qué cambia y cómo afecta su situación migratoria.

Los ciudadanos de Honduras, Venezuela y Nicaragua ya no pueden permanecer legalmente en Estados Unidos con este Formulario

El TPS es un programa migratorio de Estados Unidos que permite a personas de ciertos países vivir y trabajar legalmente de forma temporal cuando sus países atraviesan situaciones extraordinarias, como conflictos, desastres naturales o crisis humanitarias.

Es importante entender que el TPS no es una residencia permanente ni conduce directamente a la ciudadanía. Es una protección temporal que depende de las decisiones del gobierno de Estados Unidos.

En el caso de Honduras, USCIS ha indicado que el TPS finalizó el 8 de septiembre de 2025, lo que significa que ya no se encuentra vigente para nuevas extensiones bajo esa designación.

Para Nicaragua, el TPS también ha sido cancelado, aunque existen procesos legales y apelaciones que han intentado frenar o revertir esa decisión, por lo que la situación ha estado sujeta a cambios en el tiempo.

En cuanto a Venezuela, su caso es más complejo, ya que ha tenido varias extensiones, cancelaciones y decisiones judiciales que han afectado su continuidad.

¿Qué pasa con quienes presentaron el Formulario I-821?

Fuente: Shutterstock Shutterstock

El formulario es la solicitud utilizada para pedir el Estatus de Protección Temporal. Para que una persona pueda beneficiarse del programa debe pertenecer a un país designado, cumplir con los requisitos de presencia física y residencia continua, además de respetar los períodos de registro correspondientes.

Por eso, quienes hayan presentado un I-821 deben revisar qué decisión recibió su solicitud, cuál es la designación aplicable a su país y si existe actualmente alguna orden judicial que modifique la situación.

¿Qué ocurre cuando termina el TPS?

Cuando finaliza la protección y no existe una extensión, una orden judicial vigente u otro fundamento migratorio que permita permanecer legalmente, la persona puede quedar expuesta a procedimientos de deportación.

Tras la finalización del TPS para varios países, los beneficiarios que pierden esa protección pueden volver a encontrarse en una situación migratoria irregular y quedar sujetos a una eventual deportación .

Esto no significa que todas las personas afectadas sean deportadas automáticamente. Cada caso depende de la situación migratoria individual, de la existencia de otros trámites o protecciones y de las decisiones de las autoridades competentes.

¿Qué deben hacer los ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Venezuela?

Las personas afectadas deberían revisar su situación migratoria antes de asumir que un I-821 pendiente o presentado mantiene vigente su protección.

Entre los principales puntos que deben verificar se encuentran:

Estado actual del TPS correspondiente a su nacionalidad.

Situación de cualquier Formulario I-821 presentado.

Vigencia de su autorización de empleo, cuando corresponda.

Existencia de otra solicitud migratoria pendiente.

Posibles órdenes judiciales que modifiquen la terminación del TPS.

Otras vías legales disponibles para permanecer en Estados Unidos.

USCIS mantiene información específica por país y actualiza las condiciones del programa según las decisiones administrativas y judiciales vigentes.