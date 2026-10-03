Hay varias formas de acceder a este estatus y una de ellas es a través de la naturalización de quien fue residente permanente legal durante un mínimo periodo de tiempo.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) establece que quienes hayan mantendido durante cinco años el estatus migratorio de “Residente Permanente Legal” podrían acceder a la ciudadanía.

Este proceso se conoce como “Naturalización” y exige el cumplimiento de determinados de requisitos de elegibilidad. Esto se realiza a través de una oficina de USCIS siguiendo una serie específica de pasos.

Acceder a la ciudadanía: ¿Cómo es la naturalización y en qué consiste?

La naturalización es el proceso por el que una persona que no nació como ciudadana puede obtener este estatus en Estados Unidos, siempre y cuando cumpla con los requisitos de la ley.

Para los residentes permanentes legales, una de las vias más comunes permite iniciar el proceso después de haber mantenido este estatus rdurante al menos cinco años.

Para solicitarla se debe presentar el Formulario N-400, solicitud de naturalizació, ante el USCIS. Hecho esto, la agencia puede requerir una cita para obtener datos biométricos como huellas dactilares, fotografía y firma.

Después, el solicitante de ciudadanía debe asistir a una entrevista de naturalización. Aquí un funcionario evaluará la información proporcionada en el formulario N-400 y determinará si se cumplen las condiciones.

De ser aprobada, el último paso es participar de una ceremonia en la que se presta el Juramento de Lealtad a Estados Unidos, tras la que se recibe el certificado de naturalización.

Este proceso se conoce como “Naturalización” y exige el cumplimiento de determinados de requisitos de elegibilidad. Esto se realiza a través de una oficina de USCIS siguiendo una serie específica de pasos. USCIS

Los otros requisitos para la ciudadanía estadounidense: ¿Cuáles son y quiénes podrían calificar?

Tener una residencia permanente durante cinco años no es garantía automática, ya que se deben cumplir los demás requisitos para acceder a este otro estatus bajo esta categoría:

Tener al menos 18 años al presentar el Formulario N-400.

Haber sido residente permanente legal durante al menos cinco años.

Haber mantenido residencia continua en Estados Unidos durante los cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud y hasta completar la naturalización.

Haber estado físicamente presente en Estados Unidos durante al menos 30 meses de esos cinco años.

Haber vivido durante al menos tres meses en el estado o distrito de USCIS correspondiente al lugar donde presenta la solicitud.

Demostrar buen carácter moral.

Tener conocimientos básicos para leer, escribir y hablar inglés, salvo que corresponda alguna excepción.

Demostrar conocimientos sobre la historia, el gobierno y la educación cívica de Estados Unidos.

Demostrar apego a los principios de la Constitución estadounidense.

Prestar el Juramento de Lealtad.

Tener una residencia permanente durante cinco años no es garantía automática, ya que se deben cumplir los demás requisitos para acceder a este otro estatus bajo esta categoría Kenishirotie

Los exámenes de USCIS para acceder a la ciudadanía: ¿Cuáles son y cómo prepararse?

Durante la entrevista de naturalización, el solicitante generalmente debe aprobas dos evaluaciones. Una es del idioma inglés y la otra de educación cívica.

En el exámen de inglés se analiza:

Hablar: se evalúa a lo largo de la entrevista con el funcionario de USCIS.

Leer: el solicitante debe demostrar que puede leer correctamente en inglés.

Escribir: debe demostrar que puede escribir correctamente en inglés.

En cuanto al exámen de educación cívica, tiene 128 preguntas sobre historia y gobierno de Estados Unidos, de las cuales el funcionario puede formular hasta 20 durante el exámen oral y el solicitante debe contestar correctamente al menos 12 para aprobar.

USCIS ofrece materiales de estudio gratuitos a través de su plataforma myUSCIS, como la lista oficial de preguntas y respuestas, guías de estudio, recursos para practicar el idioma y otras herramientas.