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El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) detalla en su sitio web oficial cuáles son las situaciones en las que una infracción de tránsito puede llevar a que se suspenda la licencia de conducir.
Nueva York utiliza un sistema que asigna determinada cantidad de puntos en función de cada infracción cometida. Esto permite medir el número y la gravedad de las irregularidades que cometió cada conductor.
En ese sentido, circular sin dejar espacio suficiente con el vehículo que se encuentra por delante está penado por el sistema estatal y, dependiendo de las infracciones que el conductor tenga en su historial, puede significar la pérdida de la licencia de conducir.
Cuándo Nueva York puede quitar una licencia de conducir
De acuerdo con lo indicado por las autoridades, el Sistema de Puntos de Infracción de Conductores es el método utilizado para “identificar conductores de alto riesgo”.
Quienes reúnan 11 puntos en un período de 24 meses, verán su licencia de conducir suspendida y no podrán continuar circulando legalmente.
En qué casos circular sin dejar suficiente espacio con el vehículo de adelante puede llevar a que se suspenda la licencia
En Nueva York, seguir un vehículo demasiado de cerca (tailgating) es sinónimo de acumular 4 puntos en el historial vehicular.
Por este motivo, quienes lleguen a 11 puntos por sumar esta multa teniendo otras faltas, pueden ver suspendida la licencia de conducir.
Cómo se miden las otras infracciones en el sistema de Nueva York
El DMV detalla lo siguiente
- Velocidad no especificada: 3 puntos
- Entre 1 y 16,1 km/h por encima del límite de velocidad: 3 puntos
- Entre 17,7 y 32,2 km/h por encima del límite de velocidad: 4 puntos
- Entre 33,8 y 48,3 km/h por encima del límite de velocidad: 6 puntos
- Entre 49,9 y 64,4 km/h por encima del límite de velocidad: 8 puntos
- Más de 64,4 km/h por encima del límite de velocidad: 11 puntos
- Exceso de velocidad en una zona de trabajo: 8 puntos
- Incidente de conducción relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos
- Operación agravada sin licencia: 11 puntos
- Vehículo sobredimensionado que colisiona con puentes: 8 puntos
- Conducción temeraria: 5 puntos
- Adelantar a un autobús escolar detenido: 8 puntos
- Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos
- Falta de precaución al conducir: 5 puntos
- Facilitar la operación agravada sin licencia: 5 puntos
- Participar en concursos o carreras de velocidad: 5 puntos
- Frenos inadecuados (vehículo del empleador): 4 puntos
- Uso de teléfono móvil o dispositivo electrónico mientras se conduce: 5 puntos
- Rebases incorrectos, cambio de carril inseguro o conducir en dirección equivocada: 3 puntos
- Infracción relacionada con semáforo, señal de stop o señal de ceda el paso: 3 puntos
- No ceder el paso: 3 puntos
- Infracción en un paso a nivel ferroviario: 5 puntos
- Abandonar el lugar de un incidente con daños a la propiedad o a un animal doméstico: 3 puntos
- Violación de una restricción de seguridad que involucra a un menor de 16 años: 3 puntos
- Frenos inadecuados al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos
- Cualquier otra infracción de tránsito: 2 puntos
Acumular 11 puntos por la combinación de cualquiera de las infracciones anteriormente especificadas es motivo de suspensión de la licencia de conducir.
“Una suspensión definitiva significa que se te quita el permiso de conducir o el privilegio de conducir por un tiempo determinado”, explica el DMV. En estos casos se detallará la duración del período de suspensión.