Mantener la vigencia del pasaporte es de suma importancia para poder ingresar y salir de distintos países. Actualmente, existe un ranking que detalla cuáles son los 3 más poderosos en todo el mundo y no requieren visa para entrar a Estados Unidos de forma legal.

La calificación de cada pasaporte se establece en base a la cantidad de países en la que éste es aceptado por las autoridades migratorias.

Confirmado: estos son los 3 pasaportes más poderosos del mundo

El pasaporte es el documento de viaje más importante a nivel internacional, ya que es la libreta que permite el ingreso a diferentes países. De acuerdo con el Índice de Pasaporte Henley, los 3 más poderosos son: Singapur, Corea del Sur y Japón.

El primero de ellos cuenta con un permiso de ingreso a 193 países, el segundo es admitido en 190 países y el tercero en 189 naciones.

¿Qué significa que un pasaporte sea poderoso?

Que un pasaporte sea considerado uno de los más poderosos del mundo significa que sus titulares pueden viajar a una gran cantidad de países sin necesidad de tramitar una visa previa o bien obtenerla fácilmente al llegar al destino. En otras palabras, mide el nivel de acceso internacional y la libertad de movimiento que ese documento otorga a sus ciudadanos.

Cuantos más destinos accesibles tenga un pasaporte, más alto será su puntaje y su posición en el ranking mundial. Un pasaporte poderoso representa ventajas diplomáticas, económicas y logísticas.

¿Por qué estos países no requieren visa para entrar a Estados Unidos?

Además de pertenecer al top 3 de los pasaportes más poderosos del mundo, estos países forman parte del Programa de Visa Waiver o Exención de Visa. A través de esta vía, los ciudadanos de determinados países pueden ingresar a Estados Unidos sin solicitar una visa en la embajada o consulado.

El único documento que deben tramitar es una autorización de viaje ESTA, la cual les permite permanece en el país durante 90 días por cuestiones de turismo o negocios. Singapur, Corea del Sur y Japón integran, junto a otras naciones, este programa.