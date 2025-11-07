El pasaporte de Estados Unidos no es solo un documento de viaje, se trata de uno de los más poderosos y valiosos del mundo. Permite ingresar sin visa previa a más de 190 países, otorga protección consular en cualquier parte del planeta y representa un símbolo de identidad y ciudadanía plena.

Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos mantiene especificaciones claras sobre la vigencia de estos documentos y advierte a todos los ciudadanos a realizar un trámite esencial a tiempo.

Estados Unidos anula los pasaportes de todos los que hayan postergado este trámite

Tener el pasaporte de Estados Unidos vencido puede generar varias complicaciones legales y prácticas, especialmente al momento de viajar o acreditar la identidad. Aunque no se pierde la ciudadanía, el documento deja de ser válido para salir o ingresar legalmente al país, y tampoco puede usarse como identificación oficial en la mayoría de los trámites públicos.

Por ello, el Departamento de Estado resalta la importancia de renovar los pasaportes a tiempo no solo para evitar contratiempos, sino también para garantizar la plena validez del documento como símbolo de identidad y derechos ciudadanos.

Atención: ¿Quiénes no pueden renovar los pasaportes en Estados Unidos?

Según las disposiciones oficiales del gobierno de Estados Unidos, todos los ciudadanos que presenten sus pasaportes bajo estas circunstancias no podrán renovarlo y deberán solicitar uno nuevo:

El pasaporte se emitió cuando tenía menos de 16 años

El pasaporte se emitió hace 15 años o más

El pasaporte está dañado, perdido o robado

El pasaporte no tiene su nombre legal actual y usted no tiene un documento legal para probar el cambio de nombre

¿Cómo solicitar un pasaporte nuevo por primera vez?

Solicitar el pasaporte de Estados Unidos por primera vez es un trámite fundamental para cualquier ciudadano que planee viajar al extranjero. A diferencia de la renovación, el proceso inicial solo puede hacerse de forma presencial, ya que se deben verificar los documentos originales y registrar la firma y fotografía oficial del solicitante.

A continuación, los pasos a seguir: