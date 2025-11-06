El pasaporte es un documento indispensable para todas las personas que desean conocer territorios extranjeros, pues se trata de una identificación internacional que permite a las autoridades de todo el mundo conocer información esencial de cada viajero para garantizar que su presencia no representa una amenaza para el país al que ingresa.

Los diferentes pasaportes permiten, además, medir la reputación internacional de cada nación. Su prestigio depende de si requieren o no del acompañamiento de otros documentos para que su portador pueda viajar, siendo la visa el más común de ellos.

En ese marco, el Índice de Pasaportes Henley, que se actualiza de manera trimestral, es uno de los rankings más conocidos para cuantificar la cantidad de destinos que un ciudadano puede visitar utilizando únicamente el pasaporte de su país y, aunque Estados Unidos ha conseguido un lugar importante, naciones como Francia o Japón han logrado superarlo.

Así se realiza el ranking de pasaportes poderosos

Este índice está basado en datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y compara el acceso sin visa que pueden proporcionar los pasaportes de 199 países para visitar un total de 227 destinos de viaje.

Por cada destino al que se pueda ingresar presentando únicamente pasaporte y sin tramitar visado, ese país obtiene un punto. Lo mismo sucede si permite obtener de manera sencilla los documentos que habilitan el acceso, como una visa al arribar, una autorización ESTA o un permiso de visita.

Japón y Francia le ganaron a Estados Unidos: dónde quedaron ubicados en el ranking

Entre las tres naciones, Japón obtuvo el puesto más alto, pues el pasaporte nipón logró entrar al top 3 del ranking por habilitar a sus portadores la visita sin documentos adicionales a 189 destinos.

En el caso de Francia, su puesto fue el N°5, compartido con Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Irlanda y Países Bajos. Los ciudadanos de estos países podrán viajar con su pasaporte a 187 destinos diferentes.

Estados Unidos, por su parte, no logró posicionarse dentro del top 10 de los más poderosos, aunque se ubicó cerca de este número en el puesto N°12 que comparte con Malasia, con 180 destinos que lo consideran suficiente.

Finalmente, la nación con el pasaporte más poderoso de toda esta edición es Singapur, que consiguió el primer puesto en el podio con un total de 193 destinos.