La suspensión de la licencia de conducir en California se rige por un sistema específico que determina cuándo un conductor pierde temporalmente su permiso por acumulación de infracciones. Este mecanismo, conocido como NOTS, aplica criterios automáticos basados en puntos y reportes de seguridad vial.

En esta nota se detalla cómo opera este proceso, cuántos puntos activan la suspensión y qué tipo de violaciones se consideran . Conocer estos umbrales permite identificar quiénes pueden quedar afectados por la medida.

¿A quiénes alcanza la suspensión inmediata de la licencia de conducir?

Según el DMV de California El proceso aplica a las personas incluidas en el Sistema de Tratamiento para Conductores Negligente (NOTS), que evalúa el historial de conducción y asigna puntos por infracciones o responsabilidad en colisiones. Adultos y conductores con licencia provisional pueden quedar bajo esta revisión.

Los puntos por negligencia se suman por multas de tránsito o reportes policiales que determinen que el conductor contribuyó a un choque. Esa acumulación puede activar la suspensión inmediata si se alcanza el límite permitido.

Infracciones que suman puntos

1 punto: exceso de velocidad, vehículo inseguro, fallas mecánicas que afectan la conducción.

2 puntos: DUI, “hit and run” y otras violaciones graves.

Vehículos comerciales: se aplica un factor de 1,5 por cada infracción.

Otras jurisdicciones: las infracciones de otros estados también se incorporan al registro.

¿Cuántos puntos provocan la suspensión de la licencia de conducir?

California establece umbrales definidos: la licencia se suspende si un conductor acumula 4 puntos en 12 meses, 6 puntos en 24 meses o 8 puntos en 36 meses. Al alcanzarse cualquiera de estos valores, el sistema ejecuta la medida sin necesidad de resolución judicial.

Para licencias comerciales, los límites son más altos, pero se aplican solo si se cumplen requisitos adicionales . En ese caso, la suspensión se activa al llegar a 6, 8 o 10 puntos, según el período evaluado.

Condiciones para licencias comerciales