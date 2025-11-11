En 2025, Estados Unidos mantiene vigente un sistema que permite a ciertos viajeros ingresar al país sin tramitar una visa tradicional. Se trata de un mecanismo que facilita los viajes breves por turismo o negocios y que exige cumplir requisitos digitales antes del embarque.

Este beneficio no aplica a todos los pasaportes. Solo los ciudadanos de países incluidos en un programa oficial pueden viajar sin visa, siempre que tengan autorización previa y un pasaporte electrónico válido. A continuación, se detalla cómo funciona el sistema y qué excepciones rigen.

¿Qué es el Visa Waiver Program y qué países pueden ingresar a Estados Unidos sin visa?

El Programa de Exención de Visas (VWP) permite que ciudadanos de 40 países viajen a Estados Unidos sin visa por hasta 90 días, siempre que obtengan una autorización ESTA aprobada antes de viajar. Este sistema es administrado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y busca agilizar el ingreso de turistas y empresarios sin comprometer la seguridad fronteriza.

Principales países incluidos en el Visa Waiver Program 2025

España

Chile

Francia

Alemania

Italia

Japón

Corea del Sur

Australia

Nueva Zelanda

Portugal

Reino Unido

Israel

Irlanda

Suecia

Noruega

Suiza

Finlandia

Países Bajos

Grecia

Polonia

Requisitos para ingresar sin visa

Para ingresar bajo el VWP, el viajero debe:

Tener un pasaporte electrónico válido al menos seis meses después de su salida.

Contar con una autorización ESTA aprobada antes del vuelo o viaje marítimo.

Viajar por turismo o negocios y permanecer menos de 90 días.

Restricciones y excepciones

No podrán usar el programa quienes:

Hayan viajado a Irán, Irak, Siria, Yemen, Sudán, Libia, Somalia o Corea del Norte desde marzo de 2011.

Hayan estado en Cuba desde enero de 2021.

Posean doble nacionalidad con alguno de esos países.

¿Qué pasa con Canadá y Bermudas? Países que no necesitan visa, pero no están en el VWP

Aunque no forman parte del Visa Waiver Program, los ciudadanos de Canadá y Bermudas también pueden ingresar a Estados Unidos sin visa en la mayoría de los casos, gracias a acuerdos bilaterales específicos.

Canadá

No requiere visa para viajes turísticos, de negocios o tránsito de corta duración .

Sí , se exige visa para funcionarios, inversionistas, prometidos o personas con antecedentes migratorios.

Los residentes permanentes deben tramitar visa de no inmigrante.

Bermudas

Los ciudadanos pueden ingresar hasta 180 días sin visa.

Requieren visa para estadías más largas o viajes diplomáticos y familiares.

En ambos casos, el ingreso final depende de los oficiales de la CBP en el puerto de entrada. Es recomendable consultar siempre la validez del pasaporte y las condiciones del viaje antes de comprar pasajes o hacer reservas.