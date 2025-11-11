En esta noticia

En 2025, Estados Unidos mantiene vigente un sistema que permite a ciertos viajeros ingresar al país sin tramitar una visa tradicional. Se trata de un mecanismo que facilita los viajes breves por turismo o negocios y que exige cumplir requisitos digitales antes del embarque.

Este beneficio no aplica a todos los pasaportes. Solo los ciudadanos de países incluidos en un programa oficial pueden viajar sin visa, siempre que tengan autorización previa y un pasaporte electrónico válido. A continuación, se detalla cómo funciona el sistema y qué excepciones rigen.

¿Qué es el Visa Waiver Program y qué países pueden ingresar a Estados Unidos sin visa?

El Programa de Exención de Visas (VWP) permite que ciudadanos de 40 países viajen a Estados Unidos sin visa por hasta 90 días, siempre que obtengan una autorización ESTA aprobada antes de viajar. Este sistema es administrado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y busca agilizar el ingreso de turistas y empresarios sin comprometer la seguridad fronteriza.

Principales países incluidos en el Visa Waiver Program 2025

  • España
  • Chile
  • Francia
  • Alemania
  • Italia
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Nueva Zelanda
  • Portugal
  • Reino Unido
  • Israel
  • Irlanda
  • Suecia
  • Noruega
  • Suiza
  • Finlandia
  • Países Bajos
  • Grecia
  • Polonia

Requisitos para ingresar sin visa

Para ingresar bajo el VWP, el viajero debe:

  • Tener un pasaporte electrónico válido al menos seis meses después de su salida.
  • Contar con una autorización ESTA aprobada antes del vuelo o viaje marítimo.
  • Viajar por turismo o negocios y permanecer menos de 90 días.

Restricciones y excepciones

No podrán usar el programa quienes:

  • Hayan viajado a Irán, Irak, Siria, Yemen, Sudán, Libia, Somalia o Corea del Norte desde marzo de 2011.
  • Hayan estado en Cuba desde enero de 2021.
  • Posean doble nacionalidad con alguno de esos países.

¿Qué pasa con Canadá y Bermudas? Países que no necesitan visa, pero no están en el VWP

Aunque no forman parte del Visa Waiver Program, los ciudadanos de Canadá y Bermudas también pueden ingresar a Estados Unidos sin visa en la mayoría de los casos, gracias a acuerdos bilaterales específicos.

Canadá

  • No requiere visa para viajes turísticos, de negocios o tránsito de corta duración.
  • , se exige visa para funcionarios, inversionistas, prometidos o personas con antecedentes migratorios.
  • Los residentes permanentes deben tramitar visa de no inmigrante.

Bermudas

  • Los ciudadanos pueden ingresar hasta 180 días sin visa.
  • Requieren visa para estadías más largas o viajes diplomáticos y familiares.

En ambos casos, el ingreso final depende de los oficiales de la CBP en el puerto de entrada. Es recomendable consultar siempre la validez del pasaporte y las condiciones del viaje antes de comprar pasajes o hacer reservas.