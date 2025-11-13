Todos los bancos cerrarán durante 3 días y no se podrá hacer operaciones presenciales.

Según el calendario laboral oficial del Gobierno de Estados Unidos, todos los bancos del país cerrarán sus puertas durante 2 días. En ese lapso, no habrá atención al público y ciertas operaciones o transacciones habituales quedarán momentáneamente suspendidas.

La medida podría extender su impacto más allá del sector bancario. De manera simultánea, distintos comercios, entre ellos supermercados, tiendas de indumentaria y locales de artículos generales, también podrían optar por no abrir.

Confirmado: cierran todos los bancos del país por 2 días

El próximo jueves 27 de noviembre y jueves 25 de diciembre las oficinas bancarias permanecerán cerradas y solo estarán disponibles los cajeros automáticos para realizar transacciones que no requieren de gran ayuda.

Todos los bancos del país permanecerán cerrados y sin atención al público durante estas jornadas. (Fuente: Archivo) ChatGPT

Se trata de los próximos feriados de carácter federal que alcanzan a todos los trabajadores. Por este motivo, para acciones puntuales como grandes retiros de dinero o depósitos de gran valor, se recomienda esperar hasta el siguiente día hábil.

Cuáles son las operaciones bancarias que no estarán disponibles

Debido al feriado, los usuarios de las diferentes entidades bancarias deberán aplazar alguna de las operaciones por tratarse de movimientos que requieren ayuda del personal. Algunas de ellas son: