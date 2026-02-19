El pasaporte americano es un documento esencial para ciudadanos y extranjeros naturalizados que deseen viajar internacionalmente. Es que las autoridades lo solicitan durante los controles migratorios protocolares a quienes se trasladen como estadounidenses. En ese sentido, el Departamento de Estado detalla en su sitio web oficial cuáles son las situaciones en las que un pasaporte aún vigente requerirá ser devuelto a las autoridades para poder reemplazarlo por uno nuevo y garantizar así su aceptación fuera del país. Las autoridades indican que un pasaporte dañado debe ser devuelto a un centro oficial de aceptación de pasaportes junto con la documentación requerida para realizar el reemplazo y una declaración que explique por qué el documento está percutido. Para llevar a cabo el trámite de reemplazo, será necesario presentar el pasaporte dañado junto con la declaración correspondiente. A continuación, se detallan los requisitos que deben cumplirse: