Estados Unidos aplicará una medida nacional que impactará a ciudadanos y extranjeros naturalizados que necesiten obtener o renovar su pasaporte. La normativa introduce un requisito que ahora funciona como filtro obligatorio para validar la identidad antes de autorizar cualquier documento de viaje.
La normativa incorpora un requisito adicional que ahora actúa como filtro obligatorio para validar la identidad. Este nuevo paso endurece el control sobre los documentos que deben presentar tanto ciudadanos como extranjeros naturalizados y determina quién puede avanzar con el trámite.
¿Qué prueba deben pasar los ciudadanos y extranjeros para no quedar sin pasaporte?
La medida exige aprobar un procedimiento llamado prueba de identificación secundaria, una verificación de identidad secundaria que se activa cuando la persona no presenta un documento primario aceptado por el Gobierno. Sin esta prueba, Estados Unidos puede negar la emisión del pasaporte tanto a ciudadanos como a extranjeros naturalizados.
Para cumplir con el estándar mínimo, se debe presentar un ID físico y gubernamental, nunca digital. Si no se dispone de un documento primario, la persona debe presentar al menos dos identificaciones secundarias entre las siguientes opciones:
Documentos secundarios aceptados
- Licencia de conducir de otro estado
- Permisos o licencias temporales sin foto
- ID estatal sin foto
- Tarjeta del Seguro Social
- Tarjeta de Medicare u otro seguro
- Carnet de estudiante o empleado
- Registro de votante
- Anuario escolar con foto
- Tarjeta del Servicio Selectivo
- Licencia de conducir vencida
- Formulario DS-71 firmado por un testigo autorizado
¿Qué documentos sí sirven como identificación primaria válida?
Quienes deseen evitar la prueba de identificación secundaria deben presentar un documento primario, siempre físico, vigente o no, pero en buen estado, con foto y emitido por una autoridad gubernamental. Sin uno de estos documentos, el trámite no avanza.
Entre los IDs aceptados como primarios figuran:
- Pasaporte estadounidense
- Licencia de conducir estatal o licencia mejorada
- Certificado de Naturalización
- Certificado de Ciudadanía
- Identificación de empleado gubernamental
- Identificación militar
- Pasaporte extranjero vigente
- Matrícula Consular mexicana
- Tarjeta de Residente Permanente
- Tarjetas de programas Trusted Traveler (Global Entry, FAST, SENTRI, NEXUS)
- Tarjetas tribales con foto
En solicitudes fuera del estado de residencia, el Gobierno puede pedir un ID adicional que incluya foto, nombre completo, fecha de nacimiento y fecha de emisión. Además, todas las personas deben presentar fotocopias en papel blanco tamaño 8.5′' x 11″ del frente y dorso de cada documento. Las identificaciones digitales o móviles no son válidas bajo ninguna circunstancia.