Estados Unidos aplicará una medida nacional que impactará a ciudadanos y extranjeros naturalizados que necesiten obtener o renovar su pasaporte. La normativa introduce un requisito que ahora funciona como filtro obligatorio para validar la identidad antes de autorizar cualquier documento de viaje.

La normativa incorpora un requisito adicional que ahora actúa como filtro obligatorio para validar la identidad. Este nuevo paso endurece el control sobre los documentos que deben presentar tanto ciudadanos como extranjeros naturalizados y determina quién puede avanzar con el trámite.

¿Qué prueba deben pasar los ciudadanos y extranjeros para no quedar sin pasaporte?

La medida exige aprobar un procedimiento llamado prueba de identificación secundaria, una verificación de identidad secundaria que se activa cuando la persona no presenta un documento primario aceptado por el Gobierno. Sin esta prueba, Estados Unidos puede negar la emisión del pasaporte tanto a ciudadanos como a extranjeros naturalizados.

Para cumplir con el estándar mínimo, se debe presentar un ID físico y gubernamental, nunca digital. Si no se dispone de un documento primario, la persona debe presentar al menos dos identificaciones secundarias entre las siguientes opciones:

Documentos secundarios aceptados

Licencia de conducir de otro estado

Permisos o licencias temporales sin foto

ID estatal sin foto

Tarjeta del Seguro Social

Tarjeta de Medicare u otro seguro

Carnet de estudiante o empleado

Registro de votante

Anuario escolar con foto

Tarjeta del Servicio Selectivo

Licencia de conducir vencida

Formulario DS-71 firmado por un testigo autorizado

¿Qué documentos sí sirven como identificación primaria válida?

Quienes deseen evitar la prueba de identificación secundaria deben presentar un documento primario, siempre físico, vigente o no, pero en buen estado, con foto y emitido por una autoridad gubernamental. Sin uno de estos documentos, el trámite no avanza.

Entre los IDs aceptados como primarios figuran:

Pasaporte estadounidense

Licencia de conducir estatal o licencia mejorada

Certificado de Naturalización

Certificado de Ciudadanía

Identificación de empleado gubernamental

Identificación militar

Pasaporte extranjero vigente

Matrícula Consular mexicana

Tarjeta de Residente Permanente

Tarjetas de programas Trusted Traveler (Global Entry, FAST, SENTRI, NEXUS)

Tarjetas tribales con foto

En solicitudes fuera del estado de residencia, el Gobierno puede pedir un ID adicional que incluya foto, nombre completo, fecha de nacimiento y fecha de emisión. Además, todas las personas deben presentar fotocopias en papel blanco tamaño 8.5′' x 11″ del frente y dorso de cada documento. Las identificaciones digitales o móviles no son válidas bajo ninguna circunstancia.