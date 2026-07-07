Al momento de ingresar a Estados Unidos, los ciudadanos canadienses no necesitan de una visa americana para visitar el país por turismo o negocios. Por las relaciones entre ambas naciones, tan sólo se les exige la presentación de un pasaporte canadiense válido, cuya solicitud para adultos se realiza mediante el formulario PPTC-153.

Quienes logren tramitar esta identificación internacional podrán viajar a Estados Unidos sin necesidad de mostrar una visa americana en el pasaporte, siempre que cumplan con las condiciones de admisión establecidas por las autoridades migratorias.

Formulario PPTC-153: qué es y para qué sirve

EL PPTC-153 es el formulario utilizado por Canadá para solicitar un nuevo pasaporte para adultos .

Las autoridades canadienses indican que la mayoría de los solicitantes sólo deben completar este formulario, llenarlo en una computadora utilizando Adobe Reader 10 o superior y presentarlo junto con la documentación necesaria, para luego abonar las tasas.

Durante el trámite es posible elegir si se solicita una vigencia de cinco o diez años.

Esta identificación se utiliza para viajes internacionales y es documentación identificatoria suficiente para ingresar a Estados Unidos.

El pasaporte canadiense es documentación identificatoria suficiente en la mayoría de los casos para visitar Estados Unidos por turismo o negocios.

Viajar a Estados Unidos sin visa americana: qué canadienses pueden hacerlo

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) indica que, en general, los ciudadanos canadienses podrán ingresar a Estados Unidos sin visa cuando realizan viajes de turismo u otras visitas permitidas.

La documentación a presentar dependerá, además, de la vía de viaje

Viajar por aire desde Canadá a Estados Unidos

Se requiere la presentación de

Un pasaporte canadiense válido

O una tarjeta NEXUS cuando el vuelo sale desde Canadá y cumple con las condiciones establecidas por CBP

Viajar desde Canadá a Estados Unidos por tierra o por mar

En estos casos, se aceptan cualquiera de los siguientes documentos

Pasaporte canadiense

Enhanced Driver’s License o Enhanced Identification Card

Tarjeta NEXUS

Tarjeta FAST/EXPRES

Tarjeta SENTRI

Como regla general, las visitas podrán extenderse hasta seis meses, aunque la admisión final quedará sujeta a evaluación de CBP en el puerto de entrada.

Información importante para extranjeros que ingresen a Estados Unidos

Las autoridades enfatizan en la importancia de que el viajero pueda demostrar que no tiene intención de establecer residencia permanente en Estados Unidos.

Si un oficial considera que la persona pasa más tiempo en Estados Unidos que en Canadá, podrá solicitar pruebas de que aún mantiene vínculos con su país de residencia, como domicilio u otros elementos que acrediten que no pretende inmigrar.