Los servicio de streaming, como Netflix, Disney+, Prime Video o HBO Max, ofrecen una amplia selección de películas y series a los usuarios. Sin embargo, a muchas personas les cuesta decidir qué ver durante sus horas de ocio.

Si eres una de ellas y no saber qué mirar, conoce cuáles son los contenidos más vistos en Disney+ durante el domingo, 5 de julio de 2026 en Estados Unidos y opta por tu favorito.

4_ Toy Story 2 Cuando Andy se va de campamento y deja solos a sus juguetes, Al McWhiggin, un coleccionista obsesivo de piezas valiosas, secuestra a Woody. Buzz Lightyear y el resto de los juguetes de Andy se movilizan con urgencia para rescatarlo, encabezando una misión en la que afrontarán numerosos peligros y situaciones llenas de humor.

5_ Toy Story Los juguetes de Andy, un niño de seis años, temen que su momento haya pasado y que un nuevo obsequio de cumpleaños los desplace del cariño de su dueño. Woody, un vaquero que hasta entonces había sido el favorito de Andy, intenta calmarlos, hasta que irrumpe Buzz Lightyear, un héroe espacial provisto de todo tipo de avances tecnológicos.

6_ Toy Story 4 Woody siempre ha tenido muy claro su propósito y su prioridad: proteger a su niño, sea Andy o Bonnie. Sin embargo, cuando Forky llegue como su nuevo compañero de cuarto, descubrirá lo inmenso que puede ser el mundo para un juguete. Entonces, los juguetes iniciarán una travesía que jamás olvidarán.

7_ Vaiana 2 (Moana 2) Tras un inesperado llamado de sus ancestros, Vaiana emprende un viaje a los remotos mares de Oceanía y se interna en peligrosas aguas ignotas para vivir una aventura inédita.