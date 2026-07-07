En la sesión de apertura de este martes, 7 de julio de 2026,del Euro cotiza a 0.87 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.06% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro cayó 15.98%, mientras que en el último año subió 238.76%, señalando una corrección reciente dentro de una tendencia anual alcista.

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Conocé la cotización de este viernes, 8 de mayo de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 3.43%, es menor que su volatilidad anual del 5.75%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, dado que el dato de los últimos dos días consecutivos ha sido 1. Esto indica que el valor de la moneda ha aumentado en comparación con los días anteriores, lo cual es una buena señal para los inversores.

Además, esta tendencia favorable sugiere un crecimiento en la demanda del Euro, lo que podría influir en una mayor estabilidad en su cotización a corto plazo.

El continuo incremento del Euro puede ser un indicativo de un fortalecimiento económico en la zona euro.

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¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar euro en Estados Unidos