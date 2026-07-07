Estados Unidos, España y Francia prohibirán el ingreso al país de personas que hayan postergado la renovación del pasaporte

El pasaporte tiene un alcance internacional y es solicitado en la mayoría de los aeropuertos y controles aduaneros a nivel mundial a quienes desean ingresar o salir del país ya sea que se trate de ciudadanos o extranjeros.

En países como Estados Unidos, España y Francia, así como en otros países del mundo, es necesario que el pasaporte, además de estar vigente, tener páginas en blanco suficientes y no presentar daños físicos, debe cumplir con otra condición para que le permitan el ingreso o salida.

Estados Unidos, España y Francia prohibirán el ingreso al país de personas que hayan postergado la renovación del pasaporte Imagen generada con Gemini IA

Estados Unidos, España y Francia prohibirán el ingreso al país de personas que hayan postergado la renovación del pasaporte

En estos países, así como en otros, se exige que el pasaporte tenga un mínimo de vigencia restante de desde que se ingresa al país, una medida que pretende evitar y prevenir demoras y dificultades administrativas a la hora de tener que volver a su lugar de origen.

No obstante, más allá de este requisito y de que el pasaporte se encuentre en buen estado sin roturas ni manchas, y con hojas en blanco suficientes, cada país tiene sus condiciones de ingreso y pueden variar según el lugar de donde viene cada persona.

Estados Unidos y sus requisitos de ingreso

Para entrar a Estados Unidos por turismo, se debe contar con un pasaporte que tenga seis meses restantes de vigencia, y que cumpla con las condiciones ya contempladas y dependiendo de la nacionalidad, una visa de turista como la B1 o la B2, o una autorización electrónica ESTA si pertenecen a alguno de los países incluidos en el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program).

Adicionalmente, se deberá demostrar el motivo del viaje, acreditar que la estadía será temporal y que existen vínculos en el país de residencia, y contar con solvencia económica para afrontar el viaje, por esto último se puede solicitar reservas de alojamiento, itinerario o un pasaje de regreso o continuación de viaje.

España y sus requisitos de ingreso

En España, además de los requisitos generales para admitir el pasaporte, se requiere que tenga un tiempo restante de tres meses de vigencia desde que se ingresa.

Adicionalmente, los países que formen parte del espacio Schengen podrán ingresar sin visa por hasta 90 días. Quienes provengan de otros países, tendrán que tramitar el visado Schengen antes del viaje.

Este país también puede solicitar algún comprobante que justifique el motivo de la visita y las condiciones del viaje como pruebas de alojamiento y billetes de regreso, así como acreditación de solvencia económica para la estadía.

Francia y sus requisitos de ingreso

En Francia, quienes deseen ingresar deberán cumplir las mismas condiciones que en el caso de España. El pasaporte debe tener un mínimo de vigencia restante de tres meses, además de ser admisible bajo los parámetros de validez generales.

Como forma parte del Programa Schengen, los países que formen parte del espacio podrán ingresar sin visa por hasta 90 días. Por el contrario, quienes vengan de otros países tendrán que tramitar el visado Schengen antes del viaje.

Este país también podrá solicitar un comprobante para justificar el motivo del viaje como pruebas de alojamiento y billetes de regreso, así como acreditación de solvencia económica para la estadía.