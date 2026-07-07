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Millones de estadounidenses reciben cada mes beneficios de la Administración del Seguro Social (SSA), ya sea por jubilación, discapacidad o ingresos suplementarios. Sin embargo, la continuidad de esos pagos depende de que los beneficiarios cumplan con una serie de revisiones periódicas que realiza el organismo para confirmar que siguen reuniendo los requisitos establecidos por la ley.
Cuando una persona no responde a tiempo o no presenta la documentación solicitada, la SSA puede suspender sus beneficios. Si la situación no se regulariza dentro del plazo previsto, el organismo cierra el caso y los pagos dejan de realizarse.
La revisión obligatoria que puede suspender los beneficios
La SSA lleva adelante distintos tipos de revisiones para comprobar que los beneficiarios continúan siendo elegibles para recibir prestaciones. Entre ellas se encuentran:
- Revisiones administrativas de expedientes
- Revisiones de continuidad de discapacidad (Continuing Disability Reviews o CDR)
- Verificaciones de ingresos y recursos para quienes cobran el programa SSI
- Actualización de información personal o laboral
Estas revisiones forman parte del funcionamiento habitual del organismo y buscan garantizar que los beneficios sean abonados únicamente a quienes cumplen con los requisitos legales.
La SSA suspende temporalmente los pagos de todos los que hayan postergado este trámite
Cuando la SSA solicita información o documentación adicional, el beneficiario debe responder dentro del plazo indicado en la notificación. Si no lo hace:
- Los pagos pueden ser suspendidos temporalmente
- La SSA enviará nuevas comunicaciones indicando cómo regularizar la situación
- El expediente permanecerá abierto mientras exista la posibilidad de resolver el incumplimiento
La suspensión no significa automáticamente que la persona haya perdido definitivamente sus beneficios.
Todos deben regularizar la revisión en este tiempo antes del cierre definitivo
Una vez suspendidos los pagos, la SSA concede un período de hasta 12 meses para que el beneficiario:
- Se comunique con su oficina local
- Presente la documentación pendiente
- Complete la revisión solicitada
- Justifique el motivo por el cual no respondió oportunamente