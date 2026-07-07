Millones de estadounidenses reciben cada mes beneficios de la Administración del Seguro Social (SSA), ya sea por jubilación, discapacidad o ingresos suplementarios. Sin embargo, la continuidad de esos pagos depende de que los beneficiarios cumplan con una serie de revisiones periódicas que realiza el organismo para confirmar que siguen reuniendo los requisitos establecidos por la ley.

Cuando una persona no responde a tiempo o no presenta la documentación solicitada, la SSA puede suspender sus beneficios. Si la situación no se regulariza dentro del plazo previsto, el organismo cierra el caso y los pagos dejan de realizarse.

La revisión obligatoria que puede suspender los beneficios

La SSA lleva adelante distintos tipos de revisiones para comprobar que los beneficiarios continúan siendo elegibles para recibir prestaciones. Entre ellas se encuentran:

Revisiones administrativas de expedientes

Revisiones de continuidad de discapacidad (Continuing Disability Reviews o CDR)

Verificaciones de ingresos y recursos para quienes cobran el programa SSI

Actualización de información personal o laboral

Estas revisiones forman parte del funcionamiento habitual del organismo y buscan garantizar que los beneficios sean abonados únicamente a quienes cumplen con los requisitos legales.

La SSA realiza revisiones periódicas para verificar que los beneficiarios continúan siendo elegibles para cobrar sus prestaciones. Fuente: El Cronista.

La SSA suspende temporalmente los pagos de todos los que hayan postergado este trámite

Cuando la SSA solicita información o documentación adicional, el beneficiario debe responder dentro del plazo indicado en la notificación. Si no lo hace:

Los pagos pueden ser suspendidos temporalmente

La SSA enviará nuevas comunicaciones indicando cómo regularizar la situación

El expediente permanecerá abierto mientras exista la posibilidad de resolver el incumplimiento

La suspensión no significa automáticamente que la persona haya perdido definitivamente sus beneficios.

Todos deben regularizar la revisión en este tiempo antes del cierre definitivo

Una vez suspendidos los pagos, la SSA concede un período de hasta 12 meses para que el beneficiario:

Se comunique con su oficina local

Presente la documentación pendiente

Complete la revisión solicitada

Justifique el motivo por el cual no respondió oportunamente

Si durante ese período no existe ningún contacto ni se regulariza el expediente, la SSA puede cerrar el caso conforme a sus procedimientos administrativos.