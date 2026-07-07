Estados Unidos, México y Chile exigen un pasaporte vigente para autorizar el ingreso al país, aunque cada uno aplica un criterio distinto de validez mínima. Estados Unidos es el más estricto de los tres destinos, mientras que México y Chile aplican condiciones más flexibles . Un documento próximo a vencer puede derivar en el rechazo del ingreso o del embarque, incluso con pasajes y reservas ya confirmados.

Este requisito no depende solo de la fecha de vencimiento: también puede exigir una visa válida según la nacionalidad del viajero y el destino elegido. Por eso, antes de organizar cualquier viaje a estos tres países, conviene revisar con anticipación tanto la vigencia del pasaporte como las exigencias puntuales de cada uno.

¿Qué vigencia de pasaporte exige cada país?

Estados Unidos pide que la mayoría de las nacionalidades presenten un pasaporte con al menos seis meses de vigencia posteriores a la fecha de salida prevista. Existen excepciones para ciudadanos de países que integran el llamado “Six-Month Club”, quienes solo necesitan que el documento cubra la duración de la estadía.

México no exige un mínimo de meses adicionales: alcanza con que el pasaporte esté vigente durante toda la permanencia en el país, aunque distintas aerolíneas piden igualmente seis meses de validez para autorizar el embarque. Chile es aún más flexible, ya que solo requiere que el documento cubra la duración del viaje, sin exigencia de meses adicionales.

Requisitos de pasaporte por país

Estados Unidos : 6 meses de vigencia posteriores a la estadía (salvo excepciones por nacionalidad) + visa válida según el caso.

México : vigencia durante toda la estadía; conviene confirmar la política de la aerolínea sobre los 6 meses.

Chile: vigencia durante la estadía, sin mínimo de meses adicionales.

Lanzan el vuelo más largo de la historia: los tickets ya se venden y se podrá recorrer 16.000 kilómetros en menos de 22 horas ChatGPT

¿Cómo afecta esto a los viajeros?

El principal riesgo de postergar la renovación es quedar varado antes de viajar. En Estados Unidos, tanto el control migratorio como el personal de la aerolínea pueden negar el ingreso o el embarque si el pasaporte no cumple con la vigencia exigida, sin importar si el viaje ya estaba pago y confirmado.

En México, el mayor inconveniente surge cuando la aerolínea aplica una política de vigencia mínima propia, distinta a la que exige el gobierno mexicano. En Chile las restricciones documentales son menores, aunque igual se debe acreditar solvencia económica al llegar.