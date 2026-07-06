Al momento de obtener una visa de no inmigrante para ingresar a Estados Unidos, un punto fundamental para evitar inconvenientes con los plazos es completar correctamente el Formulario DS-160.

De acuerdo con lo señalado por el Departamento de Estado, los errores u omisiones en la solicitud pueden obligar al solicitante a corregir el formulario y reprogramar la entrevista consular.

En la práctica, esto puede demorar la emisión de la visa americana y, mientras no se apruebe, el interesado en viajar no tendrá permitido el ingreso legal a Estados Unidos porque no contará con el permiso necesario.

Qué ocurre si el Formulario DS-160 no se completa correctamente

El Departamento de Estado indica que todos los solicitantes deben responder todas las preguntas del Formulario DS-160 de forma “completa y precisa”.

Si la información es incorrecta o faltan datos, el solicitante tendrá que

Corregir la solicitud

Volver a presentar el formulario, si corresponde

Reprogramar la entrevista para la visa americana

El Formulario DS-160 tiene que completarse de forma precisa y sin errores para evitar demoras con la visa americana. Fuente: Shutterstock.

Atención: completar el Formulario DS-160 no significa que la visa americana ya esté aprobada

La presentación electrónica de este formulario es sólo el primer paso del proceso para solicitar una visa estadounidense.

Cuando el formulario se haya enviado, el interesado tendrá que comunicarse con la embajada o consulado de Estados Unidos, donde se llevará a cabo el resto del trámite.

Completar bien el Formulario DS-160 es clave para la entrevista

La visa americana es un documento indispensable para ingresar a Estados Unidos cuando el solicitante pertenece a un país que necesita este documento.