Estados Unidos, México y Colombia mantienen requisitos estrictos para el ingreso y la salida de visitantes que todos los interesados en conocer estos destinos deben considerar para evitar inconvenientes con las aerolíneas y las autoridades migratorias.

Uno de los puntos fundamentales a considerar es haber renovado el pasaporte a tiempo para que se encuentre completamente en vigencia al momento de realizar el viaje o de iniciar la gestión para los permisos necesarios.

Ingreso y salida de Estados Unidos: requisitos que deben cumplir todos los visitantes

Estados Unidos exige a los viajeros la presentación de un documento internacional de viaje completamente vigente durante toda la estadía pautada en el país y también durante los seis meses posteriores a la fecha de salida, salvo en el caso de las naciones que forman parte del acuerdo conocido como “Club de los 6 meses”, que sólo tendrán que presentar pasaporte válido durante su paso por el país.

Además, disponer de un pasaporte aceptable no sólo es fundamental para el momento del viaje sino también para los documentos previos que deben obtenerse, como la visa americana o la autorización ESTA, por ejemplo.

Contar con un pasaporte en total vigencia es indispensable para realizar traslados internacionales.

Ingreso y salida de México: requisitos que deben cumplir todos los visitantes

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México también detalla que todos los visitantes deben, en conformidad con la legislación mexicana, presentar un pasaporte completamente vigente al momento de ingresar al país.

“Algunas aerolíneas desean asegurarse de que los viajeros porten un pasaporte con al menos seis meses de validez para garantizar sus servicios. Por lo anterior, se recomienda ampliamente verificar con la aerolínea seleccionada su política al respecto”, se advierte.

Ingreso y salida de Colombia: requisitos que deben cumplir todos los visitantes

En el caso de Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores especifica a todos los visitantes que deben presentar alguno de los documentos enumerados a continuación, según corresponda

Pasaporte válido y vigente

Pasaporte preferencial

Pasaporte especial en casos de apátridas o refugiados

Documento Nacional de Identidad CAN-MERCOSUR

Cédula de Extranjería de países CAN-MERCOSUR

Permiso de Protección Temporal-PPT

Documento de viaje temporal/provisional/ emergencia

Otros puntos que todos los visitantes deben considerar antes de viajar internacionalmente

Algunos aspectos clave para este tipo de viaje son