Mezclar bicarbonato de sodio, sal y agua en papel aluminio: para qué sirve y por qué lo recomiendan

El bicarbonato de sodio es un componente alcalino con propiedades conocidas por convertirlo en un abrasivo suave. Si bien se usa en diversos respecto a la limpieza, existe uno de los usos que pocos conocen y resulta de suma utilidad.

Se trata del método para limpiar y devolverle el brillo a las joyas de plata, un resultado que se puede obtener mezclando bicarbonato de sodio, sal y agua caliente sobre un pedazo de papel aluminio.

Mezclar bicarbonato de sodio, sal y agua en papel aluminio: para qué sirve y por qué lo recomiendan gemini ai

Para qué sirve mezclar bicarbonato de sodio, sal y agua en papel aluminio

Mezclar bicarbonato de sodio, sal y agua bien caliente en un recipiente forrado con papel aluminio sirve para limpiar y devolver brillo a joyas y objetos de plata. Entre las cosas que se pueden limpiar se encuentran:

Anillos

Cadenas

Pulseras

Cubiertos

Monedas

Este método aprovecha la reacción electroquímica que ayuda a eliminar la capa oscura de sulfuro de plata que aparece sobre estos objetos con el paso del tiempo debido a la exposición al aire y a compuestos que contienen azufre.

¿Por qué sobre papel aluminio?

El papel aluminio tiene un papel clave en este método. Esto es porque cuando la plata entra en contacto con la mezcla de bicarbonato, sal y agua caliente, se produce una reacción electroquímica.

Es en este proceso en el que el aluminio actúa como el metal reactivo y cede electrones al sulfuro de plata, que vuelve a transformarse en plata metálica. El azufre deja la superficie de la joya y se transfiere al aluminio.

En este sentido no son el bicarbonato y la sal los que limpian, sino que colaboran y ayudan al agua para conducir mejor al electricidad para facilitar el intercambio de electrones.

Cómo mezclar bicarbonato de sodio, sal y agua en papel aluminio

Para hacerlo correctamente es necesario seguir los siguientes pasos:

En primer lugar, es necesario conseguir los elementos: Una hoja de papel aluminio Una cucharada de bicarbonato Una cucharada de sal Entre 500 y un litro de agua muy caliente Forrar un recipiente con papel aluminio, dejando la cara brillante hacia arriba Colocar las joyas de plata sobre el aluminio Agregar los secos (bicarbonato y sal) Verter el agua hasta cubrir completamente las piezas Dejar actuar entre 5 y 10 minutos Pasado este tiempo, retirar las joyas, enjuagarlas con agua limpia y secarlas con un paño suave

El procedimiento podrá repetirse una segunda vez si las joyas tienen demasiado ennegrecimiento.

Por qué recomiendan mezclar bicarbonato de sodio, sal y agua en papel aluminio

Este método es altamente recomendado porque permite recuperar el brillo de la plata sin necesidad de frotar intensamente ni arriesgarse a rayarla.

Un detalle no menor a tener en cuenta es que este método sirve para:

Plata maciza

Plata esterlina

No se recomienda para: