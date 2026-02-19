El pasaporte estadounidense es el documento indispensable para ingresar o salir de Estados Unidos. Sin embargo, no todas las personas pueden renovarlo de manera automática, y en determinados casos deben iniciar el trámite desde cero conforme a las normas federales vigentes. La regulación establece que, si el documento no cumple ciertos requisitos clave, la persona no podrá hacer una simple renovación y deberá solicitar un nuevo pasaporte en persona, lo que implica controles adicionales y la presentación del formulario correspondiente. De acuerdo con la información oficial del Gobierno federal, existen situaciones específicas en las que el ciudadano no puede renovar su pasaporte y debe solicitar uno nuevo mediante el formulario DS-11. En cualquiera de estos casos, el pasaporte anterior queda inválido para efectos de renovación y el solicitante debe presentarse en persona para iniciar el proceso desde cero. Cuando no se puede renovar, el ciudadano debe completar el formulario DS-11 y acudir a una oficina autorizada. Este procedimiento requiere verificación presencial de identidad y documentación original. Esto significa que la persona no puede utilizar el sistema simplificado de renovación y deberá cumplir con todos los requisitos exigidos para una primera emisión. Un pasaporte estadounidense puede ser incautado o declarado inválido cuando no cumple con las condiciones exigidas por la normativa federal. Esto ocurre, por ejemplo, si el documento fue reportado como perdido o robado, ya que automáticamente queda anulado en el sistema y no puede volver a utilizarse para viajar. También puede ser retenido si está gravemente dañado y no permite verificar correctamente la identidad del titular, o si presenta información desactualizada que no coincide con los registros legales, como un cambio de nombre sin documentación oficial que lo respalde.