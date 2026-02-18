En las últimas semanas se reportaron varios casos de pasajeros que se vieron imposibilitados para viajar a otros países debido a que sus pasaportes habían perdido validez sin que ellos lo supieran. El Departamento de Estado de los Estados Unidos advirtió por la red social Facebook que esto se puede deber a un trámite online que muchos llevan a cabo. Según esta publicación, una vez iniciado el trámite para renovar el pasaporte, el antiguo pierde su validez. El organismo aclara que aunque no es necesario enviar el documento por correo, si es necesario recordar que ya no se puede utilizar para viajar internacionalmente. El pasaporte deja de ser apto para viajes internacionales por la lógica que adopta el Departamento de Estado del país. Específicamente, un ciudadano no puede tener más de un pasaporte válido a la vez. La política tiene como objetivo evitar posibles fraudes de identidad y el uso de documentos duplicados. Por lo tanto, las agencias de aduana y protección fronteriza ya no lo reconocen como un documento de entrada o salida legal. Esto les sucedió a varios pasajeros: el sistema de verificación de la aerolínea correspondiente no identificó a estos documentos como válidos. Existen protocolos específicos para quienes tengan programados viajes próximos y aún no reciben el nuevo pasaporte. Lo más recomendado es contactarse de inmediato con el Centro Nacional de Información de Pasaporte, especialmente si la fecha de salida es dentro de los próximos 14 días. De esta manera, el usuario puede elegir procesos más rápidos o una cita en la Agencia Regional de Pasaportes, fuertemente solicitada por quienes desean presentar un comprobante de viaje inmediato. Estos servicios se abonan por separado y la disponibilidad varía, ya que se trata de oportunidades limitadas. La principal recomendación del organismo es planificar con al menos seis u ocho meses de anticipación los viajes internacionales.