El Gobierno de Miami ofrece un programa de asistencia para el alquiler a inquilinos en la ciudad que tengan más de 62 años que puedan cumplir con determinados requisitos.

Esta iniciativa, conocida como programa de Asistencia para Alquileres para Mayores, proporciona una asistencia mensual durante 12 meses a los solicitantes elegibles y se paga de manera directa a su casero.

En ese marco, la convocatoria para 2026 inició este lunes 26 de enero y los interesados tendrán tiempo hasta el viernes 20 de febrero para inscribirse y solicitar la ayuda.

De cuánto es la ayuda que ofrece el Gobierno para pagar el alquiler

El Gobierno puede entregar hasta 500 dólares mensuales durante un año a quienes hayan sido seleccionados para participar de la iniciativa.

Los formularios que deben completarse pueden recogerse, según el distrito, en cualquiera de las locaciones indicadas en esta lista. Allí se brindarán además instrucciones sobre la presentación.

“Se realizarán loterías informatizadas para cada distrito con el fin de establecer un orden numérico para el procesamiento de las solicitudes de cada distrito”, se explica.

Las autoridades indican que, debido al número de solicitudes esperadas, quienes no adquieran esta elegibilidad preliminar, no serán contactados.

Hay tiempo hasta el viernes 20 de febrero para presentar la solicitud. Fuente: archivo. shutterstock

Las listas de espera oficiales estarán oficialmente disponibles a más tardar el 31 de marzo.

Requisitos que todos los solicitantes deben cumplir para recibir esta ayuda con el alquiler

De acuerdo con la información oficial, todos los solicitantes deben

Tener más de 62 años

Alquilar una vivienda dentro de los límites de Miami

Tener un ingreso familiar del 50% AMI o inferior, en función del número de habitantes del hogar

Mantener el alquiler al día

Tener un contrato de alquiler o arrendamiento firmado

Documentos que se deben presentar

Como requisito mínimo, todos los solicitantes tendrán que proporcionar al inscribirse

Una solicitud del programa completa con declaración jurada firmada en papel

Copia del contrato de alquiler completo y firmado

Copia de tarjeta de identificación emitida por Florida y en vigencia

La prueba más reciente que se tenga de los ingresos mensuales

Quienes no serán elegibles para esta ayuda

Entre las inelegibilidades, se encuentran