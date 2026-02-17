El estado de Texas anunció recientemente a través de su sitio web oficial la implementación de un cambio clave en uno de los trámites más utilizados por conductores: la renovación en línea del registro vehicular. El tradicional portal del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) destinado a este servicio ya no se encuentra disponible, lo que modifica la manera en la que miles de residentes deben actualizar su matricula. El DMV confirmó que el “clásico” portal online para la renovación del registro vehicular dejó de funcionar oficialmente y especificó que no todos los servicios de registro se encuentran disponibles en este momento. No obstante, quienes sean elegibles para realizar su renovación de forma online aún podrán llevar a cabo el trámite de forma digital utilizando Texas by Texas (TxT). Una vez se haya ingresado al portal, quienes cumplan con los criterios para la renovación online deben crear un perfil personal (o ingresar al suyo) y asociar su vehículo al sistema. Es esencial considerar que, en el caso de vehículos comerciales o gubernamentales, esta gestión debe llevarse a cabo en una oficina de manera obligatoria.