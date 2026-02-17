En los próximos días, Estados Unidos aplicará nuevamente una modificación que impactará directamente en los horarios de millones de personas. Se trata de un ajuste obligatorio que cambia la referencia horaria oficial y modifica la rutina diaria en todo el país. El cambio no solo afecta la hora que marcan los relojes, sino también el inicio de la jornada laboral, el horario escolar y la cantidad de luz natural disponible durante el día. Las autoridades ya confirmaron la fecha exacta y el procedimiento que deberán seguir los ciudadanos. El horario de verano comenzará el domingo 8 de marzo a las 2:00 de la madrugada. En ese momento, los relojes deberán adelantarse una hora y pasarán directamente a marcar las 3:00. Esto significa que todas las personas deberán adelantar sus relojes una hora antes de irse a dormir el sábado por la noche o hacerlo manualmente al despertarse el domingo. Los dispositivos electrónicos como teléfonos celulares y computadoras suelen actualizarse automáticamente, pero los relojes analógicos deberán modificarse manualmente. Este sistema se aplica todos los años en Estados Unidos y permanecerá vigente durante varios meses, modificando la distribución de la luz natural durante el día. El cambio de hora se aplicará en casi todo el país, aunque existen algunas excepciones donde el horario permanecerá sin modificaciones. Las regiones que no deberán cambiar la hora son: En estos territorios, el horario se mantiene estable durante todo el año y no se aplica el horario de verano. El horario de verano se mantendrá vigente hasta el 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes deberán atrasarse una hora para regresar al horario estándar. Las autoridades recomiendan prepararse con anticipación para evitar confusiones, especialmente en actividades laborales, turnos médicos, transporte y compromisos importantes.