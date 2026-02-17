El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York indica a todos los conductores del estado cuál es el tiempo máximo en el que está permitido renovar una licencia de conducir. Cuando este período haya pasado, para actualizar el carnet de circulación será necesario realizar el trámite desde cero nuevamente, como si nunca se hubiera solicitado en primer lugar. La renovación está permitida hasta un año antes de que expire la licencia o hasta dos años después de su fecha de vencimiento. “Renovar tu licencia en cualquier momento dentro de este periodo no afectará la fecha de caducidad de tu nuevo carné ni las tasas”, indica el DMV. Sin embargo, cuando se deja pasar esta fecha y el carnet lleva vencido más de dos años, es necesario solicitar un original, aprobando las pruebas de visión, teoría y manejo correspondientes, así como también completar el curso previo y pasar la prueba. Los requisitos para realizar este trámite nuevamente pueden encontrarse clicando aquí. Esta práctica es considerada una grave infracción y puede multarse de la siguiente manera A estos montos se agregarán recargos tanto estatales como locales. Actualmente tanto oficinas como servicios en línea del DMV de Nueva York se encuentran sin actividad por una suspensión que tiene como objetivo actualizar de manera general los sistemas utilizados. La atención se reanudará el 18 de febrero.