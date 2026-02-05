El Gobierno de la Ciudad de Miami ofrece un programa de préstamos diferidos y libres de intereses para compradores de viviendas primerizos que cumplan con los criterios de elegibilidad. Este dinero no está destinado a la compra total de la propiedad, sino a cubrir los costos iniciales o de cierre, aliviando la carga económica de residentes con ingresos bajos o moderados. El Programa para Compradores de Vivienda por Primera Vez o First-Time Homebuyer Program brinda asistencia a familias de ingresos bajos y medios que busquen comprar su vivienda para cubrir gastos propios de esta operación. Los fondos que otorga la ciudad no son un regalo inmediato, sino una ayuda supervisada: quedan respaldados por un gravamen y una cláusula legal para garantizar su devolución si se incumplen las condiciones. En la práctica, esto significa que el beneficiario debe residir en la propiedad durante 15 años para que la deuda quede completamente condonada. Si antes de ese plazo el propietario vende la casa, la alquila, la refinancia o deja de habitarla, deberá devolver a la ciudad el monto total de la asistencia recibida. De acuerdo con lo especificado, es esencial que se respeten las siguientes pautas para poder ingresar al programa Luego de comprobar la elegibilidad con los requisitos antes mencionados, será esencial cumplir con los pasos a continuación “No es necesario reembolsar los fondos del préstamo inicial siempre que la propiedad se mantenga como residencia principal del solicitante durante el período de asequibilidad de 15 años”, afirman las autoridades.