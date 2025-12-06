Varios estados del país avanzan con medidas que pueden llevar a la eliminación de la licencia de conducir a ciertas personas, afectando a conductores que no cumplan con requisitos considerados esenciales. La advertencia se volvió central entre quienes dependen del automóvil para trabajar, estudiar o realizar trámites cotidianos.

Las autoridades locales confirmaron que estas acciones buscan reforzar el cumplimiento de obligaciones clave y que la suspensión de licencias podría aplicarse de forma automática en casos específicos.

¿Por qué eliminan la licencia de conducir a estas personas y qué requisito están incumpliendo?

La eliminación de la licencia de conducir se aplica a quienes mantienen deudas impagas vinculadas a obligaciones legales que los estados consideran prioritarias. En Texas, por ejemplo, el incumplimiento en el pago de manutención infantil puede activar sanciones inmediatas administradas por la Oficina del Fiscal General .

Estas medidas forman parte de un sistema de ejecución que utiliza más de 60 organismos de licencias estatales para aplicar suspensiones automáticas. Además del permiso para conducir, pueden verse afectados otros documentos esenciales.

Tipos de licencias que pueden ser suspendidas

Licencia de conducir.

Licencias profesionales (medicina, derecho, ingeniería, entre otras).

Licencias de caza y pesca.

¿Quiénes integran la lista completa de afectados y qué otras sanciones pueden recibir?

Las personas afectadas son padres no custodios que no cumplen con los pagos mínimos establecidos de manutención infantil. La suspensión puede mantenerse hasta que regularicen la deuda, lo que dificulta trasladarse al trabajo o ejercer profesiones reguladas.

La lista completa de deudores puede conocerse en el sitio web oficial del Gobierno de Texas: csapps.oag.texas.gov/evaders/all

Además de la suspensión de la licencia de conducir, existen otras acciones posibles que pueden impactar en la vida cotidiana del obligado. Estas herramientas buscan asegurar el cumplimiento de la obligación principal.

Otras sanciones adicionales