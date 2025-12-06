Estados Unidos analiza cambios que podrían limitar el acceso al pasaporte incluso para personas nacidas en el país. La discusión llega en un contexto de medidas migratorias más estrictas y fallos judiciales divididos.

La Corte Suprema aceptó revisar una orden presidencial que cuestiona una regla histórica de ciudadanía. Su decisión podría redefinir derechos básicos para miles de familias en todo el país.

¿A quiénes quiere Estados Unidos prohibirles el pasaporte aunque hayan nacido en el país?

La Corte estudiará la orden ejecutiva de Donald Trump que restringe la ciudadanía por nacimiento a hijos de padres que están en Estados Unidos ilegalmente o de forma temporal. Aunque nazcan en territorio estadounidense, quedarían sin derecho a pasaporte.

Los tribunales inferiores frenaron la medida por considerarla incompatible con la 14ª Enmienda de la constitución estadounidense. Un juez de New Hampshire la bloqueó en una demanda colectiva y la ACLU representa a las familias afectadas.

Puntos clave

La 14ª Enmienda garantiza ciudadanía automática desde hace 125 años.

La orden excluiría a hijos de padres sin estatus legal o en estadía temporal .

Todas las cortes que revisaron el caso la consideraron inconstitucional.

Si la Corte Suprema aprueba la legalidad de la orden ejecutiva de Trump, los afectados, aunque nazcan en territorio estadounidense, quedarían sin derecho a pasaporte. Foto: Bloomberg. Andrew Harrer

¿Qué puede decidir la Corte Suprema y cómo impactará en quienes buscan el pasaporte?

El tribunal escuchará los argumentos en primavera y fallará a comienzos del verano. Si avala la orden, miles de niños nacidos en EE.UU. perderían la posibilidad de obtener un pasaporte al no ser considerados ciudadanos.

La decisión se toma mientras avanzan otras medidas migratorias federales bajo revisión judicial, como operativos reforzados y pedidos para usar la Guardia Nacional en tareas de control. Un fallo favorable al Gobierno podría cambiar la política migratoria o generar diferencias entre estados sin una norma uniforme.

Posiciones enfrentadas