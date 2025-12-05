El Servicio de Conductores y Vehículos Motorizados de Oregón detalla en su sitio web oficial cuáles son los requisitos esenciales que todos los solicitantes de 65 años o más deben cumplir para poder renovar sin inconvenientes su licencia de conducir.

El estado establece reglas específicas para la actualización del carnet de estas personas y cuando no se cumplan, se prohibirá extender la validez de la credencial hasta que la gestión sea realizada por las vías adecuadas.

Prohíben la licencia para estos mayores de 65 años: quiénes no pueden tramitarla

De acuerdo con lo detallado por las autoridades, la licencia de conducir no puede ser renovada por residentes de 65 años o más que intenten realizar el trámite online.

En estos casos es necesario acudir en persona a una oficina del DMV y realizar una prueba de visión allí.

En Oregon las personas de 65 años o más sólo pueden renovar su licencia de conducir en persona. Fuente: archivo.

Quienes deban realizar este trámite, deberán

Determinar si desean una Real ID Hacer una cita en una oficina del DMV Mostrar una prueba de dirección física e identidad Aprobar el examen de la vista correspondiente En ciertos casos es posible que el DMV solicite pruebas adicionales Pagar la tarifa de renovación Tomarse la foto

Otras personas que tendrán prohibido renovar

Además de tener en cuenta la vía en la que debe realizarse este trámite, que varía en función del rango etario del solicitante, es esencial considerar los plazos dentro de los que está permitido actualizar un documento de esta manera.

De acuerdo con lo especificado, un carnet de conducir puede ser renovado dentro de los 12 meses previos a su vencimiento, dos años después de que la licencia haya perdido validez o dentro de los seis meses posteriores a la baja militar, según cada caso.

“Tendrás que solicitar un nuevo carné de conducir, pagar la tasa original y realizar exámenes si tu licencia de Oregón lleva caducado más de 2 años”, se afirma.