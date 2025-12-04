La licencia de conducir es uno de los documentos más importantes en Estados Unidos, ya que no solo habilita legalmente a alguien para manejar, sino que se lo utiliza como un documento de identidad. Sin embargo, el Gobierno puso en marcha una nueva credencial obligatoria que todos los ciudadanos deben solicitar.

Las autoridades federales implementaron este nuevo documento, específicamente, como una habilitación para poder abordar vuelos nacional.

Adiós a la licencia de conducir: estas personas deberán solicitar un Real I.D.

El Gobierno de los Estados Unidos puso en marcha, a comienzos de este año, la vigencia del Real I.D. Se trata de una estrella dorada que se ubica en la esquina superior derecha de ciertos documentos, como la licencia de conducir, para reafirmar la identidad correcta de una persona.

Es decir, este logo demuestra que el ciudadano cumple con las condiciones de la documentación de identidad y que atravesó un “proceso extra” de verificación que se refleja en el logo dorado.

Así luce una licencia de conducir Real ID. Fuente: archivo.

Asimismo, esta estrella, desde su fecha de vigencia, se solicita en todos los aeropuertos del país para quienes viajan de un estado a otro y no presentan el pasaporte. Si un pasajero no cuenta con ninguno de los documentos, no podrá viajar.

Paso a paso, cómo solicitar un Real I.D.