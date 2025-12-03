La disposición del Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) establece un cambio significativo en el proceso de renovación de la licencia de conducir en el estado, afectando directamente a los mayores de 70 años.

El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado una medida que transformará la manera en que este grupo etario mantiene vigente uno de sus documentos más esenciales.

A partir de ahora, quienes alcancen esa edad deberán cumplir con un requisito específico para conservar su registro válido, conforme a lo estipulado por las autoridades competentes.

Suspenden las licencias de conducir a los mayores de 70 años que no cumplen este requisito

Al alcanzar la edad de 70 años, el DMV de California determina que la renovación de la licencia de conducir ya no se realizará de manera automática. A partir de este momento, cada titular deberá llevar a cabo el trámite de forma presencial cada cinco años, con el objetivo de asegurar la validez y la seguridad del documento.

El organismo estatal informa al conductor con un aviso de 60 días antes del vencimiento, indicando los procedimientos a seguir. En ciertas ocasiones, también se requiere aprobar un examen teórico o realizar un breve curso de actualización previo a la finalización de la renovación.

Paso a paso para renovar la licencia a partir de los 70 años:

Iniciar la solicitud en línea desde el sitio web oficial: MyDMV. Reunir los documentos de identidad y residencia. Cumplir con las verificaciones o evaluaciones solicitadas. Presentar la documentación ante el DMV en el plazo establecido. Consultar el estado del trámite en el portal oficial.

La normativa tiene como finalidad asegurar que los conductores de edad avanzada continúen cumpliendo con los estándares de seguridad requeridos por el Estado.

Las autoridades de California imponen nuevas medidas de seguridad para conductores mayores de edad. Fuente: Archivo. Fuente: narrativas-spin-us

Licencias de conducir para mayores de 70 años: recomendaciones del Gobierno y consecuencias por incumplimiento

El objetivo de la medida es reforzar la seguridad vial y asegurar que los conductores mayores de 70 años mantengan la documentación al día, sin poner en riesgo su derecho a manejar ni la seguridad de los demás usuarios de la vía pública.

Para evitarlo, las autoridades recomiendan revisar con anticipación la fecha de vencimiento y cumplir con los pasos indicados por el DMV. También aconsejan mantener los datos actualizados y consultar el portal oficial para verificar si se requiere alguna certificación adicional.

El Gobierno de California advierte que quienes no cumplan con el proceso podrán ver cancelada o suspendida su licencia de conducir hasta completar la gestión correspondiente. Además, circular con el documento vencido puede implicar sanciones económicas y pérdida temporal del registro.