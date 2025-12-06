Cada temporada fiscal, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) compara la información que recibe de terceros con la que presentan los contribuyentes. En ese proceso, uno de los documentos que más genera inconsistencias es el Formulario 1099-K, emitido por plataformas de pago cuando se alcanzan ciertos umbrales de transacciones .

Millones de personas usan aplicaciones para pagar cuentas, dividir gastos o reembolsar compras sin saber que algunas operaciones pueden generar este formulario. Y si el documento llega y no se incorpora en la declaración, esa diferencia queda registrada automáticamente en los sistemas del IRS.

¿Qué paso olvidado puede generar sanciones del IRS?

El error central es no presentar el Formulario 1099-K cuando el contribuyente lo recibe. Este reporte es emitido por plataformas de pago y enviado tanto a la persona como al IRS para verificar ingresos.

Si el formulario no se incorpora en la declaración, el organismo detecta la diferencia y puede activar ajustes automáticos, demoras o medidas correctivas .

Cómo evitar omisiones

Revisar si llegó un Formulario 1099-K antes del 31 de enero.

Guardar comprobantes que expliquen el origen de cada pago.

Incluir el formulario incluso si luego se aclara que no corresponde tributar.

El error central es no presentar el Formulario 1099-K cuando el contribuyente lo recibe. Foto: Archivo.

¿Qué hacer si el Formulario 1099-K fue emitido por error?

Reembolsos, regalos o gastos compartidos no deberían generar un 1099-K, pero las aplicaciones pueden equivocarse. Si el contribuyente ignora el formulario, el IRS igualmente marcará la inconsistencia.

Para corregirlo, debe pedirse a la empresa de pagos un 1099-K corregido, trámite que puede demorar y retrasar el reembolso de impuestos. Por eso es clave revisar la información apenas llega el documento.